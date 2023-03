LESPÉRANCE, Pierre

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le départ de Pierre Lespérance survenu le 27 février.Il laisse dans le deuil sa conjointe Danielle Prévost et son fils Francis.Pierre a été un conjoint avec son amour Danielle, avec qui il a partagé 38 belles années. Il a été un père aimant qui a su guider Francis et l'encourager à se dépasser. Il était fier de lui.Intentionné, généreux et attachant, il avait de nombreux amis et une belle-famille qu'il aimait profondément. Il restera dans nos mémoires pour sa joie de vivre.Pierre a largement contribué à l'expansion du livre québécois dans les librairies québécoises et européennes. Il a dirigé Les Éditions de l'Homme, Sogides (Éditions de l'Homme, Le Jour, Utilis, Les Presses Libres, L'Hexagone, VLB éditeur et Typo) ainsi que le groupe livre de Québécor Média. Il a également détenu l'entreprise de diffusion Les Messageries A.D.P., qui distribuait alors plus de 110 éditeurs québécois et étrangers. Pour sa contribution remarquable au secteur de l'édition, il a notamment été nommé Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres par la République française.La famille recevra les condoléances de 13h00 à 16h00 le vendredi 12 mai 2023 au :1297, CHEMIN DE LA FORÊT, OUTREMONT, H2V 2P9La cérémonie aura lieu à 16h00 et la réception de 17h00 à 19h00.Sincères remerciements à l'Hôpital régional de Saint-Jérôme et tout son excellent personnel.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme (Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme).