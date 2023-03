LEROUX, Jeanne



À LaSalle, le 23 février, est décédée Madame Jeanne Leroux à l'âge de 95 ans. Native de Coteau-du-Lac, elle est la fille de feu Florestine Roy et de feu J. Ernest Leroux.Prédécédée par plusieurs de ses frères et soeurs, elle laisse dans le deuil son frère Rolland (Jeanine Brunet), son beau-frère Hubert Pilon (feu Pauline) ainsi que de très nombreux neveux et nièces. Elle laisse également sa grande amie et complice Claire Turcotte qui a été une aidante naturelle extraordinaire au cours des dernières années.Madame Leroux a fait carrière dans l'enseignement à l'ancienne Commission des écoles catholiques de Verdun. Concurremment et surtout à la retraite, elle a bénévolement consacré ses talents à l'administration de la fabrique N.-D. du Sacré-Coeur ainsi qu'à une participation active à la mission de la Caisse Desjardins de LaSalle.La grande famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 2 juin de 17h à 20h. Une courte cérémonie suivra à la chapelle du complexe à 20h.Les funérailles seront célébrées le samedi 3 juin à 11h à l'église Saint-Ignace de Coteau-du-Lac, sa paroisse natale (ouverture des portes à 10h).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Commissariat canadien de Terre Sainte, 1247 Place Kilborn, Ottawa, Ontario, K1H 6K9.