LAPLACE KIRSCH, Noëlla



À Lachine, le 5 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Noëlla Laplace, épouse de Jean Kirsch.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Francis, Chantale, Michel et Gilles, ses petits-enfants Éric et Juan, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 16 mars de 13h à 16h au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel du CHSLD Floralies Lachine pour son soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Noëlla Laplace.