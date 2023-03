FORANT-BOIES, William



À Repentigny le 2 mars 2023 à l'âge de 26 ans, est décédé William Forant-Boies.Il laisse dans le deuil ses parents Sylvain et France, sa soeur Catherine, son beau-frère Jean- Sébastien, son neveu Nathan, sa copine Audrey, ses oncles, tantes, cousins et cousines.La famille vous accueillera au salon :le vendredi 17 mars de 18h à 21h et le samedi 18 mars dès 9h. Les funérailles seront célébrées en l'église de la Purification, sise au 445 Notre-Dame, Repentigny à 11h.Au lieu d'envoi de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Portage (), plusieurs formulaires disponibles sur place.