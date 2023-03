ROBILLARD, Rita (née Gentile)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de madame Rita Gentile, épouse de feu Maurice Robillard, survenu le 13 février 2023 à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles: Diane (Daniel) et Monique (Richard), ses petits-enfants: Isabelle, Jean-Michel, Alexandre et Andréanne (Albert) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert,le samedi 18 mars à compter de 9h suivi par une cérémonie en la chapelle du complexe à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher ou à Diabète Québec.