MARTIN, Claude



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Claude Martin.Il laisse dans le deuil sa famille adorée; son épouse Nicole, ses enfants Michèle (Robert), Pascal (Nancy), ses petits-enfants Sabina (Justen), Nicky (Amber) et sa petite-fille Rose à venir, ainsi que ses frères Pierre (Suzanne) et Daniel (Pierrette) et plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 17 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le samedi 18 mars à 10h30 en l'église Ste-Claire.