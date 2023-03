GODMER, Jacques



À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 2 mars 2023, à l'âge de 73 ans est décédé monsieur Jacques Godmer.Il laisse dans le deuil ses trois filles : Suzie (Steven), Julie (Stéphane) et Mélanie (François), ses six petits-fils : Alexandre, Kévin, Frédéric, Samuel, Justin et Mathis, son arrière-petit-fils Dereck, ses frères et soeurs : André (Cécile), Denis (Danièle), Marguerite (Fernand), Madeleine (Paul), Marielle (Roger), Carole (Richard) et Jacinthe (Robert), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 16 mars de 13h à 17h et de 18h à 20h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LACTél. 450.473.5934Une liturgie aura lieu, ce même jeudi, à 20h.La famille incite toute personne souhaitant faire un don à la mémoire de Jacques, en lieu et place de fleurs, d'appuyer la recherche visant à trouver un traitement curatif pour la maladie de Crohn et Colite auprès de l'organisme national Crohn et Colite Canada.