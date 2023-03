SOPORA, Klaus



Entouré de sa famille, Klaus Sopora est décédé le 8 mars 2023 à l'âge de 83 ans, après une longue lutte contre le cancer. Il était l'époux de feu Jacqueline McMullin et le fils de feu Erich Sopora et Magdalena Kutzias.Il s'est donné inconditionnellement à ceux qui l'entouraient, que ce soit pour la famille, les amis, ses clients et anciens collègues de travail durant sa longue carrière en assurance vie et planification financière. Il a toujours été considéré avec estime et respect. Quel honneur ce fut de l'avoir comme père. Il nous manquera à jamais et sera souvent dans les pensées de ceux qui l'aiment.Klaus laisse dans le deuil ses enfants Martha (Craig), Christine (John) et Éric; ses petits-enfants feu Owen, Griffin, Emma, feu Robin, Logan, Sarah et sa famille élargie et ses amis qui l'aiment.La famille aimerait remercier l'équipe du Centre d'hébergement Denis-Benjamin-Viger de leurs soins, leur appui et leur compassion exceptionnels.C'était le souhait du défunt qu'il y ait un service pour la famille rapprochée avec la possibilité de participation en ligne pour la famille élargie et les amis. Le service aura lieu le samedi 18 mars 2023 à 11h à la résidence funéraire:222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIREAu lieu de fleurs, un don à la Société canadienne de la trisomie 21 serait apprécié.https://cdss.ca/fr/donate-now/