VINCENT, André



À Québec, le 25 février 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur André Vincent, époux de feu Juliette Gagné, fils de Henri Vincent et d'Anna Picard.Il laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Danielle Laflamme) et René (Sylvie Darveau); ses petits-enfants : Philippe, Chloé (Gabriel Legros), Rudi, Maxime (Gabriel Richard), et un arrière-petit-fils à naître en juillet.Une cérémonie religieuse, en présence des cendres de Juliette et d'André, aura lieu le samedi 27 mai 2023 à 14h à l'église Sainte-Julie de Laurierville, suivie de l'inhumation au cimetière paroissial.La famille tient aussi à remercier le personnel du cinquième étage de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les soins prodigués au défunt avec le plus grand respect.Direction:DES DEUX RIVESTéléphone: 418 688-2411 ou 1 888 688-2411Télécopieur: 418 688-2414Pour l'envoi de messages de sympathie:www.coopfuneraire2rives.com