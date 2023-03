BERTRAND, Serge



Le 26 février 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Serge Bertrand, veuf de Mme Danielle Jasmin.Il laisse dans le deuil ses fils Charles-André (Louise Sauvé) et Frédérick (Mélanie Lamontagne), ses petits-enfants Olivier, Camille, Mariella, Nellie et Emmanuelle, sa soeur Reine et son frère Richard, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 mars 2023 à partir de 16h, au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONTLes funérailles suivront à 17h.