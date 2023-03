CHÉNIER, Raymond



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Raymond Chénier survenu à l'hôpital Santa-Cabrini de Montréal le 8 mars 2023 à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de feu Mme Monique Lapierre.Raymond laisse dans le deuil ses enfants, Nancy (Éric Séguin), Nathalie, Sylvie et Daniel (Alexandra Hoareau) de même que ses petits-enfants, Laurence, François, Benjamin, Alexandre, Ismael, Pierre-Luc, Émilie et Jérémie et ses arrière-petits-enfants, Rosalie et Niko, de même que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 16 mars 2023, de 17h à 20h, aux7020 BOULEVARD DES MILLE-ÎLESLAVAL, QC H7A 4B3Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h au salon.Des dons à la Fondation de l'hôpital Santa-Cabrini seraient appréciés. Prière de ne pas envoyer de fleurs.