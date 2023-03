Animaux: Guillaume Lafond et Ron, son petit sorcier

Ce grand chat roux âgé de presque 3 ans est tout simplement flamboyant.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat ?

C’est sur un coup de tête qu’on l’a adopté, ma blonde et moi, on revenait d’un week-end de pêche au réservoir Gouin et on jasait d’avoir un animal. On aime bien les chiens, mais ce n’est pas permis dans notre appartement. Les chats, oui. On s’est arrêté dans une animalerie à Mont-Laurier et on l’a choisi. Il faut dire qu’il nous a aussi choisis en nous montant sur la tête ! Ron est notre premier animal ensemble.

2. Pourquoi avoir choisi le nom de Ron ?

J’ai toujours aimé Harry Potter. En fait, nous sommes tous les deux amateurs. On n’est pas des super fans finis, mais on aime bien. Par exemple, chaque Noël, on réécoute Harry Potter. Donc, en voyant ce chat roux, Ron est le premier nom qui nous est venu en tête !

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Plus jeune, j’ai eu deux chiens dans ma famille. Je suis plus « chien », mais avant Ron, j’avais un préjugé envers les chats. Maintenant, je me vois bien vivre avec un chat. Il est relax et agréable. C’est relaxant de l’avoir dans les bras.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre chat ?

Il en a toute une ! On le découvre tout de suite. Il n’est pas gêné. Il est plutôt « éclatant » au niveau social ! Il est drôle. Il aime tout le monde. Il adore jouer. Il est super affectueux. Il est toujours près de nous, à nos pieds, comme un chien. Il aime ça avoir de l’attention. Il est tannant.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Ron.

Quand je rentre à la maison, il a l’habitude de monter sur mon dos, vient sur mes épaules et ronronne, tout content ! Il attend sur une chaise et il faut lui présenter l’épaule. Alors, il se place dans notre cou. Si on n’est pas à l’affût, ça peut être un peu dangereux... Un matin, j’avais le torse nu et je ne l’attendais pas. Il m’a griffé l’épaule en sautant.

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Quand je parle au téléphone, je marche de long en large et ça l’excite. Alors, il me mord les mollets (pas fort !) C’est un peu tannant, quand même. Parfois aussi, il attaque nos pieds sous les couvertures dans le lit. Ça réveille assez mal, merci !

7. Quelle est son activité préférée ?

Mordiller les pieds ! Dans le lit ou sur le divan... C’est par manque d’attention. La solution est simple : le prendre et le flatter.

8. Quel est son endroit préféré ?

Il aime monter le plus haut possible dans l’appartement, dans la bibliothèque. C’est le roi de la place ! On lui a même fabriqué des tablettes en haut de la bibliothèque à un moment donné. Sinon, il a aussi son panier dans le salon. Il dort dedans durant la journée.

9. Tel maitre, tel animal

Il est tannant et espiègle, comme moi.

10. En quoi votre animal peut-il être une source d’inspiration pour vous ?

Quand il vit quelque chose, il ne le vit pas à moitié, mais à 100 %. Il a une personnalité incroyable. Il est flamboyant.

11. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Rien. Je suis bien content avec Ron.

