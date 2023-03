BARBEAU (née JULIEN) Marie



À Laval, le 4 mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Marie Julien, épouse de feu Jean-Paul Barbeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain, Denis (Anne-Marie), Johanne (Yves) et Sylvain, ses petits-enfants Sébastien, Guy-Anne, Samuel, Maxime, Mathieu, Jany, Catherine, Sarah et Olivier et leurs conjoint-e-s, ses quatre arrière-petits-enfants, sa soeur Pierrette (Gilles Henri), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le dimanche 19 mars dès 13h; une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h30 au même endroit.