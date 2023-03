ALMASI, Louise (née Pelletier)



À Longueuil, le 2 février 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Louise Almasi (née Pelletier).Couturière de formation, après s'être consacrée à sa famille, elle a travaillé comme caissière dans une épicerie de Longueuil où tous l'appréciaient beaucoup. Sa retraite a été égaillée par ses petits-enfants.Outre son époux des 53 dernières années, M Tibor Almasi, elle laisse dans le deuil ses trois enfants Julie, Annie et Robin; ses huit petits-enfants Florence, Marine, Isaac, Raphaël, Béatrice, Ayrton, Charlotte et Adrick; ses frères et sa soeur: Émilien, Andrée, Jacques, Bertrand et Clément; ses filleules Marie-Josée et Laurence ainsi que plusieurs neveux, nièces parents et amis.Le 25 mars 2023 de 11h à 14h, un moment de recueillement aura lieu au salon de:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUILsuivi d'une messe en sa mémoire à 14h30 à la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue, Longueuil.