DUMONTIER, François



Accidentellement, le 26 février 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé M. François Dumontier, époux de Mme Dany Perreault, demeurant à Notre-Dame-des-Prairies.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Éric (Cynthia Houde), Lisa (Luc Latendresse) et son petit-fils Gabriel; ses frères et sa soeur, Pierre (Lise Bellerose), Lucie (Alain Desrochers), Sylvain (Line Lessard), Robert (Josée Payette) et Louis (Lynda Roy); sa belle-soeur Manon Perreault ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au152, RUE CURÉ-RONDEAUNOTRE-DAME-DES-PRAIRIESle vendredi 17 mars de 13h à 16h et de 18h à 20h30, suivi d'une cérémonie à compter de 20h30 à la chapelle du complexe funéraire.