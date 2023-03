Bora-Bora...l’île de vos rêves les plus fous

À quoi pensez-vous lorsque vous entendez « Bora Bora » ? Lagon bleu ? Romantisme ? Plus belles plages de la planète ? Hébergements de luxe sur pilotis ? Pour moi, c’était tout cela, mais surtout une île idyllique, presque sortie d'un rêve, qui m’apparaissait lointaine et inaccessible.

Située dans l’océan Pacifique, Bora-Bora est l’une des 118 îles de la Polynésie française. Elle fait partie des îles du Vent.

Cinquante minutes en avion ou 260 km séparent Bora-Bora de Tahiti.

Protégée par un récif corallien, ses 24 km2 sont entourés d’îlots de sable et d’une eau aussi turquoise que translucide, ce qui lui vaut sa renommée internationale.

Aux teintes bleues d’un des plus beaux lagons du monde s’ajoute le contraste vert et saisissant de ses vallées tropicales et d’un volcan inactif de 727 mètres, le mont Otemanu.

En d’autres mots, son charme est indiscutable.

Croisière oblige

Je dois l’avouer, si Bora-Bora n’avait pas figuré sur l’itinéraire des cinq îles de mon « baptême de croisière » en novembre dernier, je l’aurais probablement ignoré.

Après tout, Bora-Bora a la réputation fort méritée d’être une des destinations les plus touristiques de la planète.

Il y a tant d’îles en Polynésie, il y en a tant d’autres à découvrir, plus secrètes et moins fréquentées que ce grand carrefour des touristes fortunés qu’est devenu Bora-Bora.

Pourtant, il faut s’y rendre.

Lors de mon périple, le bateau de croisière s’est arrêté sur les côtes paisibles de ce joyau de la Polynésie française. Premier constat : sa splendeur et sa beauté sont indéniables. Deuxième constat : Bora-Bora a absolument tout pour plaire, à tout âge...

Les amoureux et les autres

Cette minuscule île de 9600 habitants n’est pas seulement le lieu de prédilection de la lune de miel des nouveaux mariés de partout dans le monde.

Elle convient aussi aux amoureux des activités de plein air et des sports nautiques, à ceux et celles qui recherchent les plaisirs de la gastronomie locale ou qui veulent simplement se détendre sur les plages magnifiques du littoral de l’île.

À l’instant où les nouveaux venus l’aperçoivent du haut des airs et qu’ils posent le pied sur l’île, ils sont saisis devant la perfection et l’harmonie des lieux. Ils apprécient y vivre pendant quelques jours.

Parce que Bora-Bora, c’est comme dans nos rêves les plus fous.

LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER

BUDGET ILLIMITÉ

INOUBLIABLE

Un tour d’hélicoptère avec Tahiti Nui Helicopters

COUP DE CŒUR

Motomarine autour de l’île avec Matira Jet Tours

Magasiner votre perle noire de Tahiti, cultivée dans la mer de Polynésie française

Plongée sous-marine

Sauter directement de votre bungalow sur pilotis pour nager entouré de poissons exotiques. Le St. Regis Bora Bora Resort est parmi les hôtels de luxe avec bungalow les mieux situés.

BUDGET PLUS SERRÉ

Matira, la magnifique plage publique

Louer des vélos ou des planches à pagaie (stand up paddle board)

Tour d’une demi-journée : plongée en apnée ou parcours du lagon en bateau pour apercevoir requins, raies mantas, tortues et poissons napoléons

Ne vous fiez pas à l’altitude : quelques randonnées techniques, aux reliefs accidentés et terrains pentus, s’offrent aux sportifs. Parmi les défis (conseillé avec un guide) : le mont Ohue et le mont Pahia

Profitez d’un repas dans certains hôtels luxueux pour bénéficier de la vue et de leurs installations

► Pour éviter de payer une fortune, surveillez les vols bien à l’avance, optez pour la croisière ou voyagez en autonomie. Des chambres, bungalows et appartements à moins de 200 $ la nuit, ça existe à Bora-Bora !

Bérengère Thériault aime les voyages, l’écriture et la photo. Elle a visité une soixantaine de pays depuis son premier voyage en solo à l’âge de 19 ans. Pour la suivre :

