Championnat des joueurs du circuit de la PGA: les Canadiens au neutre à Sawgrass

PONTE VEDRA BEACH – Alors que c’était le moment d’attaquer le Stadium Course du TPC Sawgrass, les Canadiens sont restés au neutre au Championnat des joueurs du circuit de la PGA, hier. En bonne position à l’aube des rondes finales, ils ont plombé leurs chances de gagner le tournoi.

Meneur par deux coups à l’issue de 36 trous, Adam Svensson a perdu énormément de terrain en raison d’une carte de 75 (+3). À ses côtés dans le dernier groupe à prendre le départ, Scottie Scheffler a ramené un score de 65 (-7) afin de s’installer aux commandes du Players devant l’Australien Min Woo Lee, deux coups derrière.

Svnesson a dégringolé de 13 échelons au classement. Il n’est pas le seul parmi les représentants de l’unifolié. Taylor Pendrith a aussi pris toute une fouille. Son jeu conservateur, parfois brouillon, et une carte de 72 à égalité à la normale l’ont fait perdre 26 rangs. Il est installé au 35e échelon avec une fiche cumulative de -4.

Adam Hadwin a sauvé les meubles en grimpant de trois places en vertu d’un troisième pointage de 69 (-3). Il figure au 14e rang à -6, en compagnie de Svensson, entre autres.

Étrangement zen

Pour la troisième fois de sa carrière professionnelle, Svensson s’élançait dans le dernier groupe. C’était toutefois une première pour lui à Sawgrass, un endroit où il connaît son baptême de feu.

«Étrangement, j’étais vraiment calme avant de prendre le départ, a signalé le golfeur de peu de mots. Je n’étais pas nerveux du tout.»

Et ce, même s’il était flanqué de Scheffler, second meilleur golfeur au monde, en quête d’un sixième titre en moins de 14 mois.

Curieusement, le Canadien n’avait aucun objectif en tête. Il a entamé sa ronde avec un oiselet dès le premier fanion. La sauce s’est gâtée par la suite. Il a commis trois bogueys. Le bouquet est apparu au 14e fanion où il a enregistré un triple boguey. Ses carottes étaient donc cuites. Il se retrouve à huit coups du meneur.

«Ce n’était juste pas ma journée. J’ai commis plusieurs erreurs. Le triple boguey fait très mal. C’est dommage, car j’avais du plaisir. J’ai apprécié ce moment et cette expérience du dernier groupe.»

À l’attaque

Hadwin, le seul Canadien à avoir gagné du terrain, a profité de ses chances en réalisant cinq oiselets. Regardant constamment les tableaux de pointage aux quatre coins du parcours, il savait qu’il n’avait d’autre choix que d’attaquer après la pluie forte de la veille.

«Je savais que les autres gars jouaient très bien et ils ont profité des conditions favorables. Je frappais bien et les conditions étaient propices à de bons scores. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour les suivre, a expliqué le natif de la Colombie-Britannique.

«Les allées sont plus tendres, les verts aussi, a-t-il enchaîné. Ces conditions sont plus permissives. Elles pardonnent davantage. Ce qui permet d’être plus agressif, car on sait que la balle va s’arrêter au bon endroit.»

De son côté, Pendrith se disait frustré de ne pas avoir profité des conditions favorables pour remonter au tableau. Ses cinq oiselets ont effacé ses cinq bogueys.

Un record de parcours

Tom Hoge devait grimper sur un vol en direction de Dallas en milieu d’après-midi, vendredi. Mais il a annulé ses plans de retour à la maison avec l’arrêt du jeu en fin de journée, vendredi. Hier matin, quand il a su que le couperet était tombé à +2, il s’est aussitôt dirigé vers Sawgrass.

Six heures plus tard, il a enregistré la ronde de la journée, battant du même coup les records du tournoi et du meilleur score sur le Stadium Course.

Une carte de 62 (-10) qui l’a fait bondir de 57 rangs pour s’installer dans le top 10 à -8

L’Américain avait entamé le tournoi avec un score de 78 (+6)...

Au moment où son dernier coup roulé est tombé au fond de la coupe, il ne savait pas qu’il avait accompli un véritable exploit. C’est son compagnon de jeu, Shane Lowry, qui l’a avisé.

«Je ne sais pas combien de records de parcours je possède, mais j’en ai quelques-uns éparpillés ici et là. Mais celui-ci, il est au sommet de tout. Les conditions étaient parfaites», a souligné le golfeur de 33 ans.

La ronde finale du Players débutera à 7h45, dimanche.