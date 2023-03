Cinq choses à surveiller lors de la 95e cérémonie des Oscars

Alors que la gifle de Will Smith fait encore couler beaucoup d’encre un an plus tard, Hollywood se prépare à remettre ses prestigieux Oscars, ce dimanche soir. Même si la plupart des experts prédisent la victoire de la comédie fantaisiste Tout, partout, tout à la fois dans plusieurs catégories de pointe – dont celle du meilleur film –, la soirée pourrait réserver son lot de surprises. Voici cinq éléments à suivre pendant la cérémonie.

• À lire aussi: Voici nos choix et nos prédictions pour les Oscars

Un défi casse-gueule pour Kimmel

AFP

Jamais deux sans trois pour Jimmy Kimmel : après avoir animé la grand-messe du cinéma en 2017 et en 2018, le populaire comédien et humoriste a accepté de reprendre la barre de la cérémonie pour la troisième fois, même s’il a lui-même avoué que ce mandat représentait à la fois un « grand honneur » et « un piège ».

Kimmel est bien placé pour savoir à quel point l’animation des Oscars peut s’avérer casse-gueule : c’est lui qui pilotait le gala quand Warren Beatty et Faye Dunaway ont annoncé le mauvais gagnant pour l’Oscar du meilleur film après avoir reçu la mauvaise enveloppe des mains des organisateurs, en 2017...

Le fantôme de Will Smith

AFP

Gifle de Will Smith à Chris Rock en direct sur scène, saga de la mauvaise enveloppe (en 2017), critiques sur le manque de diversité parmi les finalistes... Le moins qu’on puisse dire, c’est que la cérémonie des Oscars n’a pas été épargnée par les controverses depuis quelques années.

Ajoutez à cela les deux années de pandémie, qui ont fait plomber les cotes d’écoute de toutes les remises de prix, dont celle des Oscars.

Cette année, on peut s’attendre à ce que le fantôme de Will Smith continue de planer sur la cérémonie, même si l’acteur de 54 ans ne sera pas présent à la fête, lui qui a été banni du gala pour une période de 10 ans pour son geste répréhensible de l’an passé.

Pluie de vedettes

AFP

Comme chaque année, le tapis rouge des Oscars grouillera de vedettes.

En plus des gagnants de l’an passé, plusieurs grandes stars du cinéma ont été invitées à présenter des prix sur la scène du Dolby Theatre.

Du lot, soulignons Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Samuel L. Jackson, Zoe Saldana et Melissa McCarthy.

La chanteuse Rihanna sera de la partie elle aussi pour interpréter sur scène la chanson Lift Me Up, tirée du film Black Panther : Longue vie au Wakanda.

Lenny Kravitz chantera quant à lui dans un numéro qui rendra hommage aux disparus de l’année.

Un triomphe pour Tout, partout, tout à la fois ?

Si on se fie aux résultats de la plupart des galas pré-Oscars, les astres semblent alignés pour un triomphe de la comédie fantaisiste Tout, partout, tout à la fois (Everything Everywhere All at Once).

Le film indépendant réalisé par Daniel Scheinert et Daniel Kwan a récemment fait le plein de statuettes dans plusieurs remises de prix importants à Hollywood, dont les Spirit Awards, les Screen Actors Awards (SAG) et les Producers Guild Awards (PGA).

En lice pour 11 Oscars, Tout, partout, tout à la fois part largement favori dans plusieurs catégories de pointe, dont celles du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice (Michelle Yeoh).

Un 13e Oscar pour l’ONF ?

Getty Images via AFP

Au Québec, le public surveillera attentivement la catégorie des meilleurs maquillages et coiffures, dans laquelle le Montréalais Adrien Morot est nommé pour son travail dans le film The Whale (La baleine).

Il faudra aussi garder un œil sur l’Oscar du meilleur court métrage d’animation, qui pourrait être remis au film The Flying Sailor (Le matelot volant), réalisé par les Canadiennes Wendy Tilby et Amanda Forbis et produit par l’Office national du film (ONF).

Avec cette 77e nomination de son histoire, l’ONF pourrait ajouter un 13e Oscar à son palmarès déjà bien garni.