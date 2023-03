De la télé aux Oscars: le parcours de 22 acteurs et réalisateurs nommés

Ils sont nommés pour remporter la plus prestigieuse récompense qu’un acteur ou un réalisateur puisse espérer : un Oscar. Voici le parcours télé de ceux qui s’y sont commis, en attendant la grande soirée de dimanche, animée par Jimmy Kimmel sur CTV et ABC.

Réalisateurs

Steven Spielberg

The Fabelmans

Photo AFP

Grand maître du 7e art, Spielberg a réalisé quelques projets pour la télé. Duel était un téléfilm, puis il a réalisé un épisode de Columbo, de Dr Welby et d’Amazing Stories en début de carrière. Comme producteur, on lui doit plusieurs séries animées dont Tiny Toons Adventures, Family Dog, SeaQuest, Animaniacs, mais aussi ER, United States of Tara, The Pacific, Smash, Under the Dome, Lucky 7, Extant et Bull.

Todd Fields

Tàr

Photo Getty Images

Avant d’être réalisateur, Todd était acteur. Il a tenu des rôles épisodiques dans Gimme a Break!, Roseanne, Tales from the Crypt et Chicago Hope, puis, David Cassilli dans Once and Again sur ABC en 2000. Mais le fait le plus inusité réside dans sa participation à la populaire série Lance et compte. C’est en effet au Québec qu’il a fait ses débuts comme acteur, en 1986, en incarnant Andres Johansson, un gardien de but échangé au National qui résidait chez Paul « curé » Couture.

Actrices

Cate Blanchett

Tàr

Photo Getty Images

L’actrice a peu frayé avec le petit écran mais nous l’avons vu récemment dans les mini-séries Mrs America et Stateless.

Ana de Armas

Blonde

Photo AFP

C’est à la télé espagnole qu’Ana a commencé sa carrière en jouant dans la série El Internado pendant six saisons, devenant ainsi une actrice fort populaire avant de déménager aux États-Unis.

Michelle Williams

The Fabelmans

Photo Getty Images

Difficile de passer à côté du parcours télévisuel de l’actrice. Après avoir décroché des rôles dans Baywatch, Step by Step et Home Improvement, sa carrière décolle grâce à Dawson’s Creek. Elle y incarne Jen pendant six saisons. En 2019, son interprétation de Gwen Verdon dans la série Fosse-Verdon lui vaut un Emmy, un Golden Globe et un Screen Actor Guild Award.

Andrea Riseborough

To Leslie

Photo Getty Images

L’actrice anglaise a hérité de rôles dans les séries Being Human, Bloodline, National Treasure, Black Mirror et Waco. Récemment, elle était la vedette de la série policière italienne ZeroZeroZero dans laquelle elle incarne Emma Lynwood, responsable du contrôle de la cocaïne entre le Mexique et l’Italie

Michelle Yeoh

Everything Everywhere All at Once

Photo Getty Images

La reine du cinéma asiatique a eu quelques occasions de jouer à la télé. On l’a vu dans Marco Polo et elle était Philippa Georgiou (capitaine de l’USS Shenzhou et impératrice de l’Empire terrien) dans Star Trek : Discovery. Elle est l’une des vedettes de The Witcher : Blood Origin, débarqué récemment sur Netflix.

Acteurs

Austin Butler

Elvis

Photo AFP

Cet acteur polyvalent a commencé sa carrière dans plusieurs séries des studios Nickelodeon et Disney Channel dont Hannah Montana, iCarly, Wizards of Waverly Place. Il a joué dans CSI : Miami et New York, Switched et The Carrie Diaries. Par la suite, il incarne Chase dans la série Arrow puis Wil Ohmford dans The Shannara Chronicles. On le verra sous peu dans la mini-série Masters of the Air produite par Steven Spielberg et Tom Hanks pour Apple TV+.

Colin Farrell

The Banshees of Inisherin

Photo Getty Images

C’est dans une série irlandaise pour la BBC, Ballykissangel, que Collin a fait ses débuts. À travers sa carrière cinématographique prolifique, il a incarné Ray Velcoro dans la seconde saison de True Detective. Il sera sous peu la vedette de Sugar prévu en 2023 sur Apple TV+.

Brendan Fraser

The Whale

Photo AFP

Nous avons peu vu Fraser à la télévision. Il a joué dans quelques épisodes des séries Scrubs, Texas Rising, The Affair, Trust et Condor. Depuis 2019, il prête toutefois sa voix à Clifford Steele/Robotman dans la série animée Doom Patrol sur HBO Max.

Paul Mescal

Aftersun

Photo Getty Images

C’est la série Normal People qui a propulsé l’acteur. Il a d’ailleurs remporté un prix BAFTA pour son interprétation du populaire Connell Waldron, qui mène une relation complexe avec une camarade de classe que tout oppose.

Bill Nighy

Living

Photo Getty Images

Cet acteur britannique au long C.V. est apparu dans de nombreuses séries télé depuis le milieu des années 70. Parmi ses plus récents projets, on retrouve State of Play, son interprétation du Dr Black dans Doctor Who et sa performance dans Ordeal by Innocence, adaptée d’un roman d’Agatha Christie pour la BBC. Il est aussi Thomas Newton dans The Man Who Fell to Earth qui a pris l’affiche sur Crave l’année dernière.

Actrices rôle de soutien

Angela Bassett

Black Panther : Wakanda Forever

Photo AFP

La grande dame a fait ses débuts comme actrice à la télévision dans le soap Search for Tomorrow puis dans la comédie Cosby Show. Ryan Murphy lui a plus tard donné de beaux rôles dans ses séries American Horror Story. Elle incarnait Marie Laveau dans la saison 3 et 8, Desiree Dupre dans la saison 4, Ramona Royale dans la saison 5, Lee Harris/Monet Tumusiime dans la saison 6. Depuis 2018, elle est la sergente Athena Grant de 9-1-1, qui en est à la 6e saison.

Hong Chau

The Whale

Photo Getty Images

Cette actrice américaine d’origine thaïlandaise a obtenu des rôles dans les séries How I Met Your Mother, Treme, A to Z, Big Little Lies, Homecoming et Watchmen.

Jamie Lee Curtis

Everything Everywhere All at Once

Photo Getty Images

Issue d’une famille hollywoodienne bien connue, cette grande actrice a fait ses débuts en faisant de la figuration dans des séries télé populaires dont Quincy et Columbo. Elle a par la suite obtenu des rôles dans Charlie’s Angels et The Love Boat. À la fin des années 80, elle était la vedette de la sitcom Anything But Love. Plus récemment, elle interprétait la mère de Jess dans New Girl et la mythique doyenne Dr Munsch dans Scream Queens.

Kerry Condon

The Banshees of Inisherin

Photo Getty Images

Comme son collègue Colin Farrell, sa première apparition fut dans la série Ballykissangle. Puis elle a décroché le rôle d’Octavia dans Rome. On l’a vu aussi dans Luck, The Walking Dead et Believe. Elle a incarné pendant six saisons Stacey Ehrmantraut dans la populaire série Better Call Saul.

Stephanie Hsu

Everything Everywhere All at Once

Photo Getty Images

L’actrice est surtout connue pour avoir incarné Mei dans la 3e saison de la série The Marvelous Mrs. Maisel. Elle s’est aussi jointe à la distribution d’Awkwafina is Nora from Queens. Depuis quelques semaines, elle est de la nouvelle série avec Natasha Lyonne sur Peacock (Citytv+), Poker Face.

Acteurs rôle de soutien

Brendan Gleeson

The Banshees of Inisherin

Photo AFP

L’acteur irlandais incarnait récemment Donald Trump dans la série télé The Corney Rule.

Brian Tyree Henry

Causeway

Photo Getty Images

Après avoir cumulé des rôles dans Law and Order, The Good Wife, Boardwalk Empire et This is Us, sa carrière monte en flèche lorsqu’il décroche le rôle de Paper Boi Miles, star montante de hip-hop, dans la série acclamée Atlanta, qu’il a portée jusqu’à tout récemment.

Barry Keoghan

The Banshees of Inisherin

Photo AFP

Ce jeune acteur a tenu le rôle de Pavel, civil appelé comme liquidateur dans la poignante série Chernobyl en 2019.

Ke Huy Quan

Everything Everywhere All at Once

Photo Getty Images

Cet enfant-acteur fait un beau retour. Dans les années 1980-1990 il a joué dans Head of the Class et Tales From the Crypt. Il sera de la 2e saison de la série Loki qui sortira cette année sur Disney+.

Judd Hirsch

The Fabelmans

Photo Getty Images

Ce vénérable acteur a partagé sa carrière entre le cinéma et la télévision depuis le début des années 1970. Law and Order, The Good Wife, The Big Bang Theory et Superior Donuts figurent à son long parcours.