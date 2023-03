De pilote du Saint-Laurent à ministre sous Duplessis: le parcours étonnant (et méconnu) de Bona Dussault

Dans l’histoire de la grande région de Portneuf, difficile de passer outre Bona Dussault, ancien maire de la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières, qui a nommé son boulevard principal en son honneur. Bien qu’il ait été une figure politique importante de la région, les informations historiques le concernant restent somme toute limitées. Cette situation pourra bientôt changer puisque le Centre d’archives régional de Portneuf vient d’acquérir un important fonds d’archives le concernant, gracieusement confié par sa famille.

Bona Dussault a commencé sa vie professionnelle comme marin pendant une dizaine d’années, ce qui lui a fait voir beaucoup de pays, avant de pouvoir être officiellement admis dans la Corporation des pilotes licenciés le 10 mars 1910.

Il a ainsi pu se joindre au groupe des pilotes du Saint-Laurent, qui avaient les connaissances et les compétences pour piloter de gros navires dans les passages difficiles entre Montréal et Québec. Une formation qui prenait au moins huit ans et qui impliquait des études en navigation, mais aussi des centaines d’heures comme apprenti pilote.

Une fois pilote, Bona Dussault s’est joint à la compagnie Furness-Withy, pour laquelle il a travaillé jusqu’en 1947. Dès le départ, l’aspect administratif et même politique du métier l’intéresse et il devient ainsi directeur de l’Association des pilotes unis de Montréal à partir de 1924, de même que vice-président en 1926 et 1927.

Photo du Centre d’archives régional de Portneuf

Engagé dans sa communauté

Avant même de s’impliquer dans cette association, Bona Dussault veut travailler pour sa région. Il parvient en effet à se faire élire comme maire du nouveau village de Saint-Marc-des-Carrières en 1918, poste qu’il va occuper jusqu’en 1937, tout en assumant aussi les fonctions de préfet de la MRC de Portneuf du 8 mars 1922 au 10 mars 1937.

Il s’agit en effet d’une époque charnière pour la région portneuvoise dans une province de Québec en plein développement industriel, développement qui implique de plus en plus de constructions de type monumental avec la pierre comme matériau de base.

Le village de Saint-Marc-des-Carrières que gère alors Bona Dussault est tout récent.

Il a été fondé en tant que paroisse en 1901, lorsque la demande de plus en plus grande pour des constructions en pierre, comme l’église de Deschambault, mais aussi le parlement de Québec, implique une meilleure gestion de cette importante ressource qu’est le calcaire du secteur.

Le village connaît une grande croissance puisque de nombreux travailleurs de la pierre s’y sont installés pour notamment extraire et tailler les blocs de calcaire, alors que la communauté gagne son surnom de « Capitale de la pierre ». Bona Dussault a donc été au cœur du développement de cette nouvelle localité administrative de la région de Portneuf et les deux maisons qu’il y a habitées existent toujours.

Vers la politique provinciale

Après sa carrière municipale, il se fait élire sous la bannière de l’Union nationale de Maurice Duplessis et obtient le ministère de l’Agriculture de 1936 à 1939, puis celui des Affaires municipales de 1944 jusqu’à son décès en 1953, alors qu’il a 70 ans. En tant que ministre de l’Agriculture, il est notamment au cœur de la mise en place du Crédit Agricole, un programme qui vise à aider les agriculteurs à agrandir leur ferme, à mécaniser leur équipement et à essayer de nouvelles productions.

Il est aussi reconnu comme un des députés les plus assidus et actifs à la Chambre d’Assemblée dans le cabinet de Duplessis.

Son rôle et ses actions comme politicien, mais aussi comme maire de Saint-Marc-des-Carrières, pourront désormais être mieux documentés et mis en contexte grâce au nouveau fonds Bona Dussault du Centre -d’archives régional de Portneuf.

Le centre d’archives a créé tout récemment un site pour consulter le fonds Bona Dussault : archivesportneuf.org/pp07-fonds-bona-dussault/