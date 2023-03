MARTEL, Marcel



À son domicile, le 7 mars 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Marcel Martel, fondateur des Entreprises Marcel Martel Services d'arbres inc., époux de Mme Micheline Beaudry, demeurant à St-Esprit.Le défunt laisse dans le deuil son épouse Micheline, ses enfants Farrah (James Alleyn), Sylvain, Sophie (Alex Sirard), Amélie (Maxime Viger), son frère Mario (Nicole Côté), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaudry, de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances samedi le 18 mars à compter de 19h suivi de la liturgie à 21h30 à la résidence de la :105, RUE MONTCALM, ST-ESPRITDirection funéraire : Gaston Pothel450-839-3450