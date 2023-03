En ligne avec Mikaël Kingsbury

L’entrevue d’aujourd’hui est en quelque sorte au-delà des conditions habituelles, car notre invité, le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, se promenait dans les allées d’un supermarché tout en nous confiant sa jeunesse, entre deux passions.

Même s’il habitait à Oka, il est né à l’hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts, car c’était la seule unité de naissance qui acceptait une sage-femme.

Les skieurs acrobatiques Jean-Luc Brassard, Stéphane Rochon et Alexandre Bilodeau étaient ses modèles.

Décris-moi les membres de ta famille.

Mon père, Robert, tout comme moi, est un passionné de baseball et de ski. Je jouais au baseball avec lui sans oublier nos nombreuses descentes en skis. Encore aujourd’hui, je partage ma stratégie de mes parcours avec lui, car il est un excellent entraîneur de ski.

Ta mère, Julie, est ton soutien émotionnel.

Ma mère est toujours à mon écoute. Je me confie beaucoup à elle. Je lui parle de ma vie amoureuse, jusqu’au choix de mes vêtements. Sa voix apaisante me permet de poursuivre l’autre partie de ma vie personnelle.

Ton frère est le seul à t’avoir battu continuellement.

Maxime me poussait à mes limites et il m’a appris comment me relever après une défaite. À l’école, j’étais le protecteur de ma petite sœur, Audrey. Cependant, je n’oublierai plus les nombreuses soirées où ma sœur et moi avons partagé nos idées.

As-tu pratiqué d’autres sports que le ski ?

Je jouais au soccer, au baseball à Saint-Eustache et avec les Royaux des Mille-Îles. Après l’école avec mes amis, nous jouions à l’extérieur.

Ton joueur favori était Ichiro Suzuki des Mariners de Seattle.

Les Mariners comptaient au sein de leur équipe Ken Griffey Jr, que j’adorais, Alex Rodriguez et Ichiro Suzuki, dont le style de jeu ressemblait au mien, bon frappeur de simples et rapides sur les sentiers.

À l’âge de 10 ans, tu as été préposé au bâton pour les Expos.

Pour un match des Expos contre les Dodgers, et Éric Gagné qui a saboté le match. Mon rêve d’enfance c’était de jouer pour les Expos, d’ailleurs, j’ai encore mon uniforme de préposé au bâton à la maison.

Tu as eu quelques avertissements de l’arbitre.

À l’occasion après avoir ramassé un bâton je m’élançais en retournant vers l’abri des joueurs. L’arbitre dans un ton amical m’avertissait que je n’avais pas le droit de le faire. Je ne négligerai jamais les nombreux sourires que le receveur des Dodgers, Paul Lo Duca, me faisait, à moi, un jeune de dix ans.

Tu n’oublieras jamais ton moment avec Guerrero Sr au 2e but.

Pensez-y, une fois que je suis arrivé au 2e but, après m’avoir remis sa pièce d’équipement, il m’a souri et a gentiment déposé sa main sur ma casquette. J’étais le préposé au bâton pour les pères des futures vedettes Fernando Tatis Jr et Vladimir Guerrero Jr.

Revenons sur ta passion pour le ski.

J’ai commencé à faire des compétions à l’âge de 8 ans avec un plan A et aucun plan B. Je voulais porter fièrement le blouson blanc et rouge du Canada aux Jeux olympiques.

Quand as-tu découvert ta passion pour le ski de bosses ?

Dès l’âge de 4 ans, j’adorais skier dans les bosses qui longeaient les pistes du mont Saint-Sauveur. Ensuite, ce fut l’aventure vers le ski acrobatique.

Les vacances estivales familiales, c’était le baseball et le ski acrobatique.

Mon père, mon frère et moi jouions au baseball, alors la famille assistait aux matchs. Cependant les enfants étaient aussi des adeptes du ski acrobatique.

Ce qui veut dire ?

Nous nous déplacions vers des lacs, dont le lac Placid, qui avaient des rampes de sauts et des tremplins.

La cour arrière familiale était un terrain de jeux.

Nous jouions au badminton sans oublier notre tremplin et notre trampoline qui nous permettaient de nous améliorer. Je ne peux pas assez remercier nos parents qui nous ont permis de vivre une si belle vie familiale.

Vous avez toujours votre chalet au mont Saint-Sauveur.

Dans notre jeunesse nous passions nos hivers au chalet qui bordait les pistes. Encore aujourd’hui, nous nous rassemblons pour faire du ski en famille.

Madame Dumoulin t’a aidé dans tes études.

Je fréquentais l’école secondaire Liberté-Jeunesse, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et souvent, je devais manquer l’école trois jours par semaine pour faire des compétitions. Je serai toujours reconnaissant envers les professeurs qui me préparaient les cours à suivre. La ténacité de madame Dumoulin, qui a agi comme ma tutrice, m’a permis de ne jamais échouer à un cours.

Ta première voiture fut une minifourgonnette Toyota Sienna.

Une fois que j’ai eu mon permis de conduire, ma mère m’a donné sa minifourgonnette Toyota Sienna usagée. J’ai enlevé les sièges arrière pour me permettre de ranger mes équipements de ski et à l’occasion cela me servait comme endroit pour dormir.

Sidney Crosby a exercé une influence sur ta vie.

Nous étions aux Jeux olympiques de Sotchi. C’était la première fois dans ma vie que j’étais ébloui de rencontrer une personne. Je m’approche de lui pour lui adresser la parole. Je fige, car c’est Sid qui me salue par mon nom et me demande comment ma famille allait et comment je me débrouillais sur les pistes de ski. Incroyable, Crosby savait qui j’étais !

« Si Crosby peut le faire, je dois le faire. »

À partir de ce jour, chaque fois que je rencontre une personne, je prends le temps de lui dire bonjour et de m’informer comment vont les choses dans sa vie.

Tu as rencontré ta conjointe à la pharmacie.

Son père voulait me présenter sa fille, Laurence Mongeon, qui travaillait à la pharmacie. Cependant, je lui avais dit que je la connaissais, car, chaque fois que j’allais à la pharmacie, je trouvais un moyen de la saluer.

Tu t’estimes chanceux.

Sans aucun doute, je m’estime chanceux, car Laurence est une femme remarquable qui trouve toujours les mots pour me réconforter.