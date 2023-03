BÉLANGER, Marie-Rose



De Repentigny, le 26 février 2023, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée Mme Marie-Rose Beaudoin (née Bélanger), épouse de feu M. Jacques Beaudoin.Elle laisse dans le deuil sa fille Lyne (Daniel), ses frères et soeurs feu Antoinette (feu Lucien), feu Louise (feu Gérard), Berthe (feu Jean-Paul), Eva (Fernand), Henri (feu Yvette), feu Renald (feu Leda), Alice (feu Jean-Louis), feu Clément (feu Ghislaine), Monique (Michel), Lucienne (Roland), feu Adrienne (Claude), feu Antoine et Nicole (Gilles), ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mars 2023, de 11h45 à 14h45 au :384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QC, J5Z 1S3Une messe commémorative aura lieu en l'église St-Paul L'Ermite le jour même à 15h et sera suivi d'une mise en terre.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer Lanaudière.