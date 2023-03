Harvey-Pinard appartient à la LNH

Même si le Canadien a perdu ses cinq derniers matchs, dont deux en tirs de barrage, il y a une belle ambiance au sein de cette formation. Tout le monde s’entraide. Et Rafaël Harvey-Pinard y est pour quelque chose.

Le petit attaquant travaille avec acharnement, ce qui crée un effet d’entraînement chez ses coéquipiers. Son énergie est contagieuse. Les partisans sont enthousiastes quand il est sur la glace. Le numéro 49 est une belle révélation. Il a amassé pas moins de 12 points, dont huit buts, en 21 rencontres depuis son rappel avec le grand club. Ses efforts ont été récompensés et il évolue depuis quelque temps déjà sur le premier trio.

À 24 ans, le Saguenéen a prouvé qu’il est un joueur de la LNH. Il reste maintenant à lui offrir un nouveau contrat, à un volet SVP !

Et il faudrait faire la même chose avec Alex Belzile. Le vétéran de 31 ans de la Ligue américaine continue de profiter de l’absence des blessés chez le CH – leur nombre élevé demeure toujours un mystère – pour faire sa niche à Montréal.

Comme d’autres, il vit une espèce de camp d’entraînement, voulant faire ses preuves aux yeux de dirigeants qui apprennent à mieux le connaître.

Martin St-Louis a dit qu’il faisait jouer ceux qui le méritaient. Belzile a disputé les 19 derniers matchs du Tricolore, récoltant 10 points. À ses trois plus récentes sorties, il a touché la cible trois fois, même s’il est utilisé environ 10 minutes en moyenne par partie.

L’entraîneur l’a même envoyé en fusillade jeudi face aux Rangers. Le capitaine du Rocket n’a pas marqué, mais c’était une belle preuve de confiance.

C’est incroyable, la façon dont il joue au centre du quatrième trio. Même Jake Allen a dit qu’il le prendrait dans son équipe n’importe quand !

Belzile et Harvey-Pinard empochent 750 000 $ et 825 000 $ dans la LNH. C’est maintenant au tour du directeur général Kent Hughes de jouer.

Sept Québécois

L’ajout d’Anthony Richard face à New York, en remplacement de Christian Dvorak, a aussi fait du bien. Le rapide patineur est parmi les meilleurs dans la Ligue américaine avec 55 points en 49 matchs à Laval.

J’aimerais le voir plus à Montréal, j’aimerais qu’il ait une chance de se faire valoir en avantage numérique, avec de bons joueurs offensifs. Je n’aime pas le jeu des comparaisons, mais il a du Martin St-Louis dans le nez. Il a sa place avec le CH.

Avec Richard et Samuel Montembeault, lequel représente toute une aubaine devant le filet à un million $ par saison, le Bleu-Blanc-Rouge comptait sur sept Québécois jeudi soir.

J’ai été élevé en regardant le CH. L’organisation a toujours été fière d’avoir plusieurs Québécois, sauf peut-être avec la direction précédente, qui avait fait une croix sur les athlètes d’ici.

Petit voyage en Floride

Montréal disputera deux matchs à la maison avant de prendre la route de Pittsburgh et du soleil floridien.

J’ai bien hâte de voir si certains blessés vont faire le voyage en béquilles ou avec leur botte protectrice. Ce serait bien tentant...

Le Tricolore a annoncé, tard jeudi, que Kirby Dach serait absent pour une durée indéterminée et que trois à quatre semaines s’ajoutaient à la longue absence de Brendan Gallagher, également blessé au bas du corps. Comme il reste 17 rencontres au calendrier du CH, il serait surprenant que le numéro 11 joue de nouveau cette saison.

On se demande si ce sera aussi le cas de Joel Armia, Dvorak, Jake Evans, Sean Monahan, Justin Barron et Jordan Harris.

Certains ne semblent pas pressés de revenir au jeu avec un club qui ne participera pas aux séries.

La saison de Cole Caufield, d’Arber Xhekaj et de Juraj Slafkovsky est déjà chose du passé, tandis que celle de Carey Price et de Paul Byron n’a jamais commencé.

Rien de rassurant.

– Propos recueillis par Mylène Richard

Les échos de Bergie

Cadeau empoisonné pour Daniel Brière

Daniel Brière a reçu une promotion, étant nommé directeur général par intérim des Flyers après avoir été l’adjoint spécial au DG Chuck Fletcher, congédié hier. Les dernières années n’ont pas été faciles pour Philadelphie. Le club ne participera pas aux séries pour une troisième campagne consécutive. Les congédiements d’Alain Vigneault et de Michel Therrien n’ont rien changé, pas plus que le départ du capitaine Claude Giroux. Ce qui a probablement coûté le poste de Fletcher, c’est quand il a tenté d’échanger James van Riemsdyk aux Red Wings de Detroit vendredi dernier, sans succès. Bref, ce ne sera pas du gâteau pour Brière. Il devra faire avec John Tortorella, un entraîneur qui veut runner le show, et l’absence du meilleur joueur, Sean Couturier.

Alexis Lafrenière en « congé » à Montréal

Le Québécois Alexis Lafrenière a passé la pause du Match des étoiles à Montréal, au début février. Il s’est entraîné au Québec, plutôt que d’aller se faire bronzer au soleil ! Ça semble lui avoir fait du bien, car l’attaquant des Rangers a obtenu 10 points en 15 parties depuis. Jeudi, au Centre Bell, il a profité d’un avantage numérique pour inscrire son 14e filet de la campagne. Il connaît sa meilleure saison en carrière, avec 32 points en 63 matchs. À 21 ans, le premier choix du repêchage de 2020 réussit à se faire une place au sein de la formation garnie de vedettes.

Un avant-goût de la finale

Quel match jeudi entre les Oilers et les Bruins ! Edmonton a signé une victoire au TD Garden, un gain de 3 à 2. Ce n’était que la neuvième défaite de Boston à domicile. En plus, Connor McDavid a été blanchi et Stuart Skinner a accordé deux mauvais buts à la meilleure équipe de l’Association de l’Est. Ces deux clubs pourraient bien se retrouver en finale de la Coupe Stanley. Imaginez McDavid, Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins, Evander Kane et Darnell Nurse contre Patrice Bergeron, David Pastrnak, Brad Marchand, David Krejci et Charlie McAvoy. Les Oilers ont tout pour surprendre. Et c’est le trophée qui manque à la collection de McDavid.