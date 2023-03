iPêche: une application pour identifier son poisson

Les pêcheurs auront accès en 2023 à iPêche, une application pour téléphone innovante qui leur permettra presque à coup sûr d’identifier le poisson capturé grâce à l’intelligence artificielle.

Un groupe au ministère de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a développé le concept il y a cinq ans.

« On a eu l’idée de développer un outil d’identification des poissons performant utilisant les technologies actuelles », explique le biologiste Yves Paradis, chef de division du fleuve Saint-Laurent, dans une conférence aux employés du gouvernement du Québec disponible sur YouTube.

Avec l’aide du Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI), le ministère a eu recours à l’intelligence artificielle pour reconnaître les espèces à partir de photos en entraînant un algorithme.

« Après plusieurs années de travail, on a réussi à avoir un algorithme de 125 espèces construit sur environ 38 000 photos », révèle M. Paradis.

L’algorithme donne toujours trois choix pour chaque photo que l’utilisateur tente d’identifier. Dans 95 % des cas, le programme trouve la bonne espèce dès son premier choix. Le taux de succès monte à 99 % avec les trois suggestions.

Ultime étape

Convaincu par l’efficacité de l’algorithme, il a été décidé qu’il fallait passer d’un projet de recherche à une application grand public. C’est là que iPêche a vu le jour.

« Le nerf de la guerre dans une telle application, c’est la vitesse de calcul. On a eu des résultats crédibles sous la barre des 10-12 secondes pour une première identification. Ensuite, c’est sous la barre d’une seconde », révèle Yves Paradis.

Si l’identification de l’espèce est l’aspect le plus innovant de l’application, elle va encore plus loin. Elle contient aussi d’autres informations comme la description de l’espèce, sa répartition, son intérêt pour la pêche sportive et la réglementation notamment.

Enfin, elle permet la création d’un carnet du pêcheur, la comptabilisation des prises et le signalement des captures au ministère de façon volontaire pour actualiser les banques de données.

De cette façon, les initiateurs espèrent aussi en arriver à la détection précoce des espèces envahissantes qui se trouvent aux portes du Québec.

Bientôt disponible

L’application, gratuite, est actuellement en phase d’homologation auprès des plateformes de distribution App Store et Google Play. De plus, elle fonctionne hors réseau.

Daniel Labonté, relationniste au MELCCFP, espère qu’iPêche sera disponible pour la prochaine saison, soulignant cependant « qu’il y a des impondérables propres au développement d’une telle application. »

« On vise la première année [pour] rejoindre 5 % des pêcheurs, ce qui signifierait 38 000 téléchargements. C’est un objectif ambitieux, mais on croit que si le produit est au point et qu’il répond au besoin de la clientèle, c’est atteignable », croit M. Paradis.

