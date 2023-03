«La Voix»: en route vers les directs

Première femme réalisatrice de La Voix, Jill Niquet-Joyal a su insuffler un vent de nouveauté à cette neuvième année du populaire concours de chant. Si les changements ont été visibles durant la première partie de la saison, les directs s’annoncent tout aussi novateurs et modernes.

L’ambiance sur le grand plateau de La Voix va une nouvelle fois se transformer à compter du 19 mars.

«On va voir une évolution du décor à partir des directs, a indiqué la réalisatrice. On va tomber dans un mode plus immersif avec du contenu vidéo. Le public va être plus près de la scène, on va aussi sentir un aspect plus événementiel dans les numéros des candidats et des artistes invités.»

La fébrilité du direct risque également de créer une atmosphère plus électrique dans le studio. «Les candidats vont jouer leur place dans l’aventure, personne n’a droit à l’erreur, surtout eux. C’est quand même rare de la télévision en direct, et je pense que les téléspectateurs le sentent. Il y a une ambiance différente qui se dégage naturellement.»

Épure et suggestions

Le mot d’ordre reste le même que pour les phases précédentes. «On épure au niveau de la scénographie, de l’éclairage, mais aussi par rapport au contenu. Le parcours du candidat est focalisé sur lui, sur la musique et sur son expérience musicale, à savoir le trip artistique en gang. Je trouve que, pour mieux ressentir l’émotion, il est nécessaire d’enlever du crémage et de recentrer l’attention du public sur le candidat.»

Jill Niquet-Joyal souhaite inscrire l’émission dans l’époque actuelle, en reflétant les tendances du moment. «Quand j’ai présenté ma vision de réalisation, ce sur quoi je voulais miser pour les directs, ce que je trouve beau à l’écran, on était souvent dans des teintes monochromes, très peu d’accessoires sur la scène. Il n’y aura pas vraiment d’éléments de décor cette année. On mise tout sur les éclairages et le contenu vidéo.»

Chacun des numéros de variétés est bâti conjointement avec les artistes invités, dont les noms seront dévoilés ultérieurement. «L’artiste nous donne les bases de ce vers quoi il a envie d’aller, de ce qu’il a envie de montrer. On lui propose d’oser davantage dans le choix des chansons qu’il va chanter, dans les ambiances. On arrive avec une proposition autant musicale que de mise en scène. Ensuite, on poursuit notre création en fonction de ces échanges.»

Les quarts de finale auront nécessairement une facture plus traditionnelle. «Il reste encore beaucoup de candidats. Il faut les faire valoir, ils doivent faire leur chanson l’un à la suite de l’autre, on n’a pas le choix. Il faut que les coachs votent et que le public vote.» Les deux premiers directs seront toutefois plus axés sur les candidats et les performances individuelles, avec un gros numéro de variété avec un artiste invité. En demi-finale, il y a moins de candidats et on va avoir plus de numéros de variétés, et donc plus d’artistes invités.

«On s’est quand même gardé des petites "twists" dans le contenu, dans la façon de présenter les choses, le public sera appelé à voter autrement... On a gardé des effets de surprise qui vont faire en sorte que la compétition va toujours demeurer intense et prenante.»

Les chants de bataille de La Voix sont diffusés ce dimanche, à 19 h 30, à TVA. Les directs débutent dès le 19 mars prochain.