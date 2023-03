Le prochain mandat de Xi Jinping sera difficile

Xi Jinping vient de se faire nommer président pour un troisième mandat.

Dire qu’il s’est fait élire serait abusif, d’autant plus qu’il était le seul candidat en lice et que les 2952 délégués présents ont voté pour lui. Aucun vote contre, aucune abstention. Une belle unanimité qui est l’apanage des dictatures et qui illustre la terreur qui y règne. Le prochain mandat de Xi sera difficile. Ses problèmes sont multiples. Par exemple, en dépit de la propagande et de la terreur, des Chinois ont osé manifester contre Xi et contre le Parti communiste chinois (PPC). L’économie souffre de nombreux problèmes graves. Plusieurs pays voisins de la Chine ont renforcé leur alliance contre elle. Et la Russie est en train de devenir un allié encombrant.

1. Que pensent les Chinois de Xi Jinping ?

Comme le montre une étude récente de l’Université Stanford, l’opinion publique chinoise est diversifiée et les courants libéraux sont de plus en plus répandus parmi les classes moyennes, en dépit de la propagande gouvernementale omniprésente. Il est cependant très difficile d’émettre la moindre critique contre Xi Jinping sans encourir de sérieux ennuis. Ceci n’a pas empêché en novembre dernier des manifestants de scander des slogans hostiles à Xi et au PCC, lors de manifestations contre les mesures anti-COVID. Les feuilles blanches que des manifestants brandissaient montrent bien que les Chinois savent qu’ils n’ont pas de liberté d’expression. Contrairement à Mao Zedong, qui était adulé, Xi semble peu aimé.

2. Quels sont les principaux problèmes économiques de la Chine ?

Le principal problème économique de la Chine s’appelle Xi Jinping. Peu éduqué, Xi admire les politiques de Mao. Résultats, il est très favorable aux entreprises d’État, alors que 90 % de ces dernières ne sont pas rentables et qu’elles sont responsables d’une dette équivalente à 29 000 milliards de dollars américains. Par ailleurs, Xi a permis aux provinces pauvres d’emprunter pour se développer. Mais en raison de la corruption, de mauvais plans d’affaires et de l’arrivée de la pandémie, ces investissements gigantesques sont en péril. Xi a aussi instauré un régime de terreur qui paralyse l’initiative individuelle. La fin de l’exode rural et des mesures draconiennes contre la spéculation immobilière ont plongé la construction dans le marasme. Enfin, plus de 60 % des investissements chinois étrangers réalisés dans le cadre des nouvelles routes de la soie seraient non rentables.

3. Pourquoi les pays voisins de la Chine ont-ils renforcé leur alliance contre elle ?

La puissance militaire chinoise a beaucoup augmenté ces dernières décennies. La Chine a construit une douzaine de bases marines dans des territoires contestés. Les diplomates chinois ont aussi adopté un ton très dur et très guerrier contre les pays qui refusaient la domination de la Chine. Les pays voisins de la Chine se sentent donc menacés. Ils se regroupent pour mieux se défendre, au grand plaisir des États-Unis.

4. Pourquoi la Russie devient-elle un allié encombrant ?

La Chine ne veut pas être trop assimilée au camp russe, de crainte de perdre ses marchés avec les États-Unis et leurs alliés. Une telle perte ferait très mal à l’économie chinoise, d’autant plus que des sanctions américaines s’exercent déjà contre la Chine dans le domaine des hautes technologies.

5. Xi aura-t-il davantage de pouvoir qu’auparavant ?

Xi aura plus de pouvoirs que jamais. D’abord, il a nommé des béni-oui-oui aux postes clés. Ensuite, de nouvelles lois donneront moins de pouvoirs à l’Assemblée nationale chinoise, mais davantage à des comités contrôlés par Xi.