Le vin du samedi

Formé chez de grands producteurs en France (Cos d’Estournel à Bordeaux, Chave dans le Rhône et Trévallon en Provence), Telmo Rodriguez est un vigneron talentueux qui s’applique aujourd’hui à mettre en valeur les cépages d’Espagne.

La jolie région d’Alcante qui surplombe la Méditerranée est un terrain de prédilection pour la monastrell. Un vin axé sur la pureté du fruité avec des notes de griotte, de cannelle, de thym et de balsamique. Ample et généreux, tout en gardant une étonnante fraîcheur. N’hésitez pas à mettre la bouteille dans un seau à glaçons. Pas cher en plus et disponible dans plus de 160 succursales au Québec.

Telmo Rodriguez, Al-muvedre 2021, Alicante, Espagne

16,60 $ - Code SAQ 14000511 – 13,5 % - Bio

★★1⁄2 $ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.