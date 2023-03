Les Français sont‐ils tombés sur la tête?

La France ne nous aveugle plus de ses lumières.

Le pays des grands philosophes tombe à son tour dans la rumeur sordide et le complot.

Un Florilège de la bêtise

Le tribunal de Paris vient d’annuler la plainte déposée par Brigitte Macron pour atteinte à la vie privée, jugeant qu’elle aurait dû porter plainte en diffamation.

Brigitte Macron, première dame de France, fait l’objet de rumeurs persistantes et pour le moins fantaisistes. Elle serait née Jean-Michel Trogneux (nom de son frère) et serait en fait une transgenre !

Voilà pourquoi elle vivrait heureuse auprès de son mari, puisqu’il serait lui-même, un homosexuel reconnu.

Les artistes, tous des poudrés

En février dernier, l’humoriste Pierre Palmade fut arrêté après avoir causé un tragique accident de la route, en conduisant sous l’effet de la cocaïne.

Quand on n’accuse pas carrément ses proches d’être complices, on prétend que c’est toute la colonie artistique qui est droguée à l’os.

On « sait » qui en vend, qui en consomme, combien, comment et à quelle heure ! Champagne, cocaïne et escortes !

Touche pas à mon poste

C’est le titre d’une émission de télé diffusée en France sur Canal 8, une chaîne privée que l’on peut capter chez nous.

Animée par le très populaire et controversé Cyril Hanouna, on y retrouve une équipe de sympathiques chroniqueurs qui débattent et s’invectivent en parlant fort et tous en même temps.

Insupportable !

Récemment, on s’engueulait sur l’« adrénochrome ». Kessé ça ? Une soi-disant drogue de synthèse fabriquée à partir du sang d’enfants sacrifiés.

Vous avez bien lu !

Sur ce plateau de télé, on discutait sérieusement de cette substance. Une drogue qui n’existe que dans le cerveau de complotistes désaxés. Toutes les stars planétaires s’abreuveraient de ce sang de jouvence. On a même osé affirmer que Céline Dion s’y adonnait !

Hey, les Français, rallumez vos lumières ! Capotez entre vous, mais ne touchez pas à notre Céline, OK !