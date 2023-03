Mieux-être: de l’ombre vers la lumière

Si vous êtes de ceux qui vivent des moments difficiles dans l’une des sphères de votre vie, sachez que plusieurs avant vous sont aussi passés par là et que la lumière se trouve au bout du chemin. C’est le cas notamment de l’auteur Robin Roy qui, après avoir vécu des jours sombres, a choisi de se prendre en main pour se diriger vers la conquête de soi. C’est ce qu’il appelle « prendre le risque de vivre des jours heureux ».

L’auteur Robin Roy, qui est aujourd’hui entraîneur, professeur de yoga et globe-trotteur et qui en plus dirige un centre de mise en forme, a tout du sportif en pleine santé profitant au mieux de ses capacités. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Après avoir frôlé la mort à plus d’une reprise et avoir trempé dans l’univers de la drogue et souffert de toxicomanie, il a choisi de changer son monde et de se prendre en main.

C’est la méditation, le sport et le plein air qui lui ont servi de bouée de sauvetage, mais encore davantage la grande détermination qui l’habite qui lui a permis de changer du tout au tout. Son bagage, sa grande confiance en lui. Sa philosophie, vivre l’instant présent et opter pour le bonheur. Les voyages, qui font aussi partie de sa vie, ont ajouté un aspect harmonieux à son existence, car il y a toujours un aspect spirituel à ses voyages.

Le dépassement de soi

Selon lui, plus on se fixe des objectifs élevés, plus les chances de réussir sont grandes. Si l’on choisit de simplement bien faire son travail, nos chances de réussite et de s’élever au-dessus de la mêlée sont minces. En revanche, si on opte pour faire un travail excellent, jour après jour, il y a de fortes chances que l’on soit remarqué, apprécié et que le vent tourne en notre faveur.

Si Robin Roy tente de toujours donner son maximum et qu’il transmet sa détermination dans ses programmes d’entraînement, il y va également de ses valeurs personnelles, dont la bienveillance, qui est au cœur de son quotidien.

Activer votre cerveau

Photo fournie par Les Éditions Médicis

Si l’idée d’activer votre cerveau vous séduit, sachez qu’il est possible de le faire en utilisant une technique japonaise qui consiste à utiliser ses doigts, plus particulièrement ses pouces, de manière à stimuler différentes zones du cerveau.

Pratiqués quotidiennement, divers exercices mis de l’avant dans cet ouvrage permettraient non seulement de stimuler son cerveau, mais aussi de le garder jeune, dynamique et alerte. Une belle façon de gagner en énergie et en mieux-être. Stimuler son cerveau permet également de préserver sa mémoire, voire de la raviver, de gagner en concentration et en motivation tout en se libérant du stress.

Outre les exercices physiques pour faire travailler les flexions des doigts, l’auteur et docteur japonais, qui est spécialiste de la démence sénile, prodigue également une foule de conseils pour préserver sa mémoire ou éviter divers troubles cognitifs qui surviennent avec l’âge. On suggère principalement de faire travailler sa mémoire au quotidien par des moyens simples comme utiliser son NIP de sa carte bancaire, chaque fois que c’est possible, au lieu de simplement taper sa carte avec la méthode sans contact. On peut s’amuser à changer son code tous les mois pour faire travailler sa mémoire en plus d’utiliser des NIP différents pour chaque carte. Apprenez vos mots de passe par cœur pour tous vos services et achats en ligne et utilisez votre mémoire pour téléphoner à vos proches au lieu d’opter pour votre annuaire électronique sur votre téléphone intelligent. Si ses exercices vous paraissent fastidieux, sachez que c’est vous qui y gagnerez au bout du compte. Le cerveau est un muscle que l’on doit faire travailler et les nouvelles technologies finissent par le rendre paresseux. À vous de le stimuler.

Sortez votre plume

Photo fournie par Les Éditions Le Dauphin Blanc

Écrire serait un exercice thérapeutique très bénéfique selon plusieurs études et c’est particulièrement vrai si on écrit en étant à l’écoute de ses émotions. On raconte même que si chacun prenait le temps d’écrire ce qu’il vit, les psychologues seraient beaucoup moins sollicités puisqu’il y a une action thérapeutique dans le fait d’écrire. L’idée d’écrire peut soulager, consoler ou réconforter tout en apaisant certaines peurs. Dans son livre, l’auteure, qui est technicienne en travail social, propose 100 exercices pour bien accompagner ceux qui ont envie d’exploiter leur créativité par le biais de leur plume tout en mettant des mots sur ses émotions. D’ailleurs, toutes les raisons sont bonnes pour écrire. Que l’on soit triste, heureux, en amour, en colère ou de bonne humeur, l’écriture permet de laisser monter l’émotion en soi et de communiquer ses états d’âme, un peu comme un dialogue avec soi-même. L’idée n’est pas d’écrire pour le grand public, mais plutôt pour soi. Une façon comme une autre de mieux se connaître et de prendre conscience de ce que l’on vit.

Pour prendre l’exercice au sérieux, il est important de ne pas se censurer puisque vous n’avez aucunement besoin de faire lire vos écrits à qui que ce soit, vous le faites pour vous-même uniquement. Ainsi, on peut être tout à fait authentique. D’ailleurs, si certaines personnes prennent plaisir à se relire, d’autres ne se reliront même pas puisque de toute façon le travail était dans l’écriture même, en faisant jaillir ce que l’on ressent en soi. Une fois les émotions évacuées, la mission est accomplie. On suggère de refaire la pratique chaque fois que l’on en ressent le besoin ou lorsque l’on est confronté à un obstacle, une difficulté ou encore lorsque de grandes décisions ou de grands choix dans sa vie s’imposent.