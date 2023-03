ÖBois Charlevoix: Ils veulent créer un centre de plein air à deux heures de la maison

Des friands de plein air de Québec et de la Côte-de-Beaupré ont racheté un relais de motoneige de Saint-Siméon avec l’ambitieux objectif d’en faire une destination par excellence de l’écotourisme dans la Capitale-Nationale.

Les six amis derrière ÖBois Charlevoix, Nicolas Boucher, Mathieu Turgeon, Bruno Cyr, Richard Trottier, Luc Bélanger et Guillaume Clairet et leurs familles ont fait l’acquisition du Camp Arthur-Savard, situé à plus de deux heures de route de la capitale, en juin 2022.

Avec ses bâtiments en bois rond, dont son pavillon principal de 100 places assises au cœur de la nature, l’ancien relais présente un « immense potentiel pour devenir un lieu d’hébergement quatre saisons et le quartier général des amateurs de plein air qui veulent pratiquer leur activité favorite dans Charlevoix », constate le copropriétaire responsable du marketing, Mathieu Turgeon.

Du pain sur la planche

En incluant le rachat de « leur territoire » et les investissements majeurs pour actualiser le site et le développer, les actionnaires d’ÖBois ont investi plus de 1,5 M$ dans leur projet en moins d’un an.

« C’est certain qu’on joue gros en injectant des fonds aussi importants, mais nous sommes tellement convaincus du potentiel que ça ne nous fait pas peur. Dans la vie, nous sommes tous des entrepreneurs, alors on a l’habitude de foncer », explique M. Turgeon.

Une bonne partie de ces sommes a permis de transformer les installations existantes en spacieux hébergements pouvant accueillir de deux à quatre personnes. Désormais, le centre de plein air peut accueillir jusqu’à 24 convives à la fois dans ses chalets tout équipés.

Il est également prévu d’ajouter des chambres supplémentaires au fil des années, en plus d’exploiter au maximum le vaste domaine en développant l’offre d’activités, comme le ski hors-piste et le camping.

Central

Le camp est idéalement situé pour profiter de l’accès à des kilomètres de pistes de randonnée pédestre, de raquette et de ski de fond gérées par des organismes locaux. Le sentier de motoneige trans-Québec #3 passe également à quelques centaines de mètres.

Dans le cadre de leur « investissement important à environ quatre kilomètres dans le bois » au nord du fleuve, les nouveaux propriétaires ont également mis la main sur une montagne où ils comptent développer une dizaine de tracés de ski hors-piste et sur quelques étendues d’eau où les visiteurs peuvent s’adonner à des activités aquatiques.

À 150 kilomètres du bureau

Questionnés à savoir ce qui les a poussés à lancer une start-up qu’ils gèrent à plus de 150 kilomètres de distance en plus de travailler à temps plein, les six hommes sont unanimes : la passion.

« Nous sommes vraiment des « trippeux » de grands espaces et d’activité sportive et, pour nous, c’est une chance extraordinaire de faire découvrir un endroit complètement méconnu aux Québécois. », fait valoir le porte-parole du groupe.

D’après Mathieu Turgeon, les propriétaires comptent également sur « une équipe de gestion solide » sur place. Toujours selon lui, la plupart des membres de l’actionnariat font la route plusieurs fois par mois et « tout le monde est très impliqué ».