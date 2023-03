Pierre Poilievre: une nouvelle dynamique dans le reste du Canada

Voici une revue de presse de la semaine de Pierre Poilievre.

Sur l’aide médicale à mourir, ce lundi, le chef conservateur a affirmé – sans rire – que certains Canadiens qui utilisent l’aide médicale à mourir le font parfois par désespoir. Voyez-vous, après huit ans de Justin Trudeau, l’accès difficile au logement, l’inflation, les taux d’intérêt et la crise des opioïdes pousseraient certains Canadiens à recourir à l’aide médicale à mourir.

Ajoutant ceci, au passage : « On devrait renverser les causes de la désespérance, au lieu de dire aux gens de terminer leur vie. Et c’est exactement ce que le gouvernement Trudeau propose. »

Sur YouTube, il a publié une vidéo coiffée du titre « Le pattern de corruption de Justin Trudeau », où il accuse son adversaire de toujours « se tenir debout pour la corruption, et toujours contre les lanceurs d’alerte ». La subtilité d’un deux par quatre.

Sur la rencontre de ses députés avec une représentante de l’extrême droite allemande, il n’a jamais voulu condamner oralement ses députés. Il a plutôt évoqué que si « ses députés s’étaient déguisés avec des costumes laids et racistes comme Justin Trudeau, il les expulserait ».

Une fin de semaine bien mérité pour PP, pourrait-on penser.

Respectabilité

Historiquement, ces sorties auraient été suffisantes pour expulser tout politicien de l’orbite de la respectabilité politique. Plus maintenant. La fenêtre de l’acceptabilité politique s’est élargie. On s’habitue à cette démagogie décomplexée. À ces tours de passe-passe avec la vérité.

Regardez les résultats de ce sondage Léger, réalisé pour cette chronique (voir tableau).

C’est un très bon sondage pour Pierre Poilievre, où plus de Canadiens – excluant le Québec – craignent la réélection de Trudeau (40 %) plutôt que son élection comme PM (37 %). C’est une nouvelle dynamique.

Cela annonce que PP s’est normalisé, malgré ses outrances.

Justin Trudeau a certainement une responsabilité là-dedans. L’ambiance est à la décomposition gouvernementale, où tout ce qu’il touche se transforme en gaffe et dégât.

Le creuset québécois

Poilievre souffre d’un problème québécois.

C’est au Québec où se vit une résistance de la politique à la chainsaw du chef conservateur. C’est le seul endroit où la peur envers Poilievre demeure la plus forte.

Cela a à voir avec le type de populisme rageur qu’il exploite. Le « peuple » canadien trahi par ses « élites » touche à une vieille corde sensible canadienne. Au Québec, ce clivage peuple-élite n’a jamais vraiment existé.

Mais la route vers un gouvernement conservateur est difficile sans le Québec.

Poilievre avait tenté il y a quelques mois de courtiser les Québécois par l’antiwokisme. « La nation québécoise tient tête au wokisme », avait-il dit. Mais, par la suite, aucun écho.

Andrew Scheer, aussi, s’était essayé en 2019. Il promettait une seule déclaration de revenus, une décentralisation des pouvoirs et de ne pas appuyer la contestation de la loi 21. On connaît le résultat.

Erin O’Toole en 2021, lui, avait même obtenu l’appui du politicien providentiel de la province : François Legault. On connaît la suite.

Mais Poilievre possède un argument que ses prédécesseurs n’avaient pas et qui excuse peut-être tous ses écarts : la fatigue du gouvernement Trudeau.

Que craignez-vous le plus : la réélection d’un gouvernement dirigé par Justin Trudeau ou l’élection d’un gouvernement dirigé par Pierre Poilievre ?