Pour unir les Québécois

L’image a charmé les gens sur place. Pierre Karl Péladeau est arrivé avec sa conjointe Pascale et les cadets de ses enfants, Henri qui aura 3 ans bientôt et Gabriel, âgé d’un an et demi. Les deux petits bonhommes portaient des chandails des Alouettes. C’était peut-être une façon de faire la distinction entre investissement personnel et transaction d’affaires.

M. Péladeau a été bien clair là-dessus pendant les 68 minutes où il a répondu aux questions des journalistes au Stade olympique.

Il s’est porté acquéreur des Alouettes parce qu’il en fait une affaire de cœur. Parce qu’il aime Montréal, parce que le sport unit les cultures.

Aussi, le fait que le nouvel entraîneur-chef Jason Maas soit unilingue anglophone n’importune aucunement ses convictions indépendantistes.

« Ça ne me dérange pas du tout. »

« Le sport, c’est rassembleur. Ça unit les gens. »

Rien de plus vrai.

On retrouve aux matchs du Canadien des fédéralistes, des nationalistes, des séparatistes, des gens de différentes cultures. Ils applaudissent tous ensemble les bons coups des joueurs.

Le sport c’est ça.

Assister à un événement sportif, à un concert symphonique, à une pièce de théâtre ou à une soirée rock est un mode d’évasion. On est dans une bulle qui nous fait oublier les misères de la vie.

Au-delà du contrat de télé

Lorsque M. Péladeau assistera aux matchs de son équipe, il sera lui-même dans la peau d’un partisan qui veut la victoire.

Il n’aurait pas acheté les Alouettes s’il avait voulu en faire une question d’affaires.

Le Réseau des sports détient les droits de télédiffusion des matchs jusqu’en 2026.

Est-ce que ça va faire drôle de voir RDS présenter les rencontres d’une équipe appartenant au président et chef de la direction de Québecor ?

Sans doute, mais M. Péladeau n’en fait pas de cas pour le moment ; il a les mains liées par l’entente entre RDS et la LCF.

On s’en reparlera dans cinq ans.

Habitué aux eaux agitées

Les gens d’affaires ont l’habitude de naviguer dans des mers agitées et souvent inconnues.

À cet égard, M. Péladeau a raconté que bien des gens s’étaient questionnés sur ses capacités à diriger un gros navire comme Vidéotron, dont il a fait l’acquisition en 2000.

On disait qu’il ne connaissait rien en matière de câblodistribution. Mais il a foncé dans l’aventure.

Voilà maintenant qu’il met les pieds dans le football canadien, une ligue qui fonctionne bien dans les petits marchés, mais qui tire de la patte dans les grands centres que sont Montréal, Toronto et Vancouver.

Quelle a été la réaction des gens travaillant autour de lui ?

« Honnêtement, elle était très enthousiaste ! » a-t-il lancé de vive voix.

« Ça témoigne de la fierté à laquelle j’ai fait référence à maintes reprises depuis que je suis avec vous aujourd’hui. »

« J’en ai fait des transactions dans ma vie, j’en ai acheté des affaires. Que ce soit des imprimeries en Belgique, des journaux en Colombie--Britannique. »

« Depuis que Herb Zurkowsky a sorti son papier [journaliste au Montreal Gazette qui a été le premier à parler de l’intérêt de “PKP” pour les Alouettes], je reçois des messages, des textos ou des courriels positifs. »

« Ça démontre la fierté, pas juste pour Pierre Karl Péladeau, que l’on retire à Montréal de voir un propriétaire local, une personne qui n’hésitera pas à investir, quelqu’un qui est fier de son équipe, quelqu’un qui est fier de l’environnement dans lequel il évolue depuis de nombreuses années. »

70 ans plus tard

Il y avait 70 ans que les Alouettes n’avaient pas été une propriété francophone, cela dit sans rien enlever aux propriétaires qui ont défilé chez les « Moineaux » depuis leur création en 1946 et leur renaissance en 1996.

Ironie du sort, ce francophone faisait partie du trio qui a fondé les Alouettes. Il est resté jusqu’en 1953.

Léo Dandurand était né à Bourbonnais, en Illinois. Il est arrivé à Montréal à 16 ans et a fréquenté le collège Sainte-Marie.

Copropriétaire du Canadien de 1921 à 1935, il a été impliqué aussi dans les courses de chevaux, la boxe, la lutte et le baseball.

Ceux qui l’ont connu disaient que tout ce qu’il touchait se transformait en or.

Au tour de Pierre Karl Péladeau de faire de même.

Employés bien ravis

Un sentiment de joie animait les entraîneurs adjoints et les employés des Alouettes présents à la conférence de presse tenue hier matin dans la troisième coursive au Stade olympique.

Les gens rencontrés étaient contents d’avoir un propriétaire québécois à la tête de l’équipe.

Pierre Karl Péladeau leur avait parlé avant de se présenter devant les journalistes,

« Ce fut vraiment une belle rencontre, a dit Byron Archambault, ancien porte-couleurs des Carabins de l’Université de Montréal qui occupe les fonctions de coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des secondeurs.

« L’ambiance était franche, on sentait que ça venait du cœur. »

De derniers à premiers

La formation des Alouettes s’est francisée depuis que le football a gagné en popularité dans les universités, les collèges et les écoles secondaires au Québec.

Autrefois, ce sport était l’apanage des anglophones, qui produisent encore de bons joueurs.

Les francophones les ont rattrapés depuis 20 ans.

« C’est important, a continué Archambault.

« Au niveau des joueurs, on a Marc-Antoine Dequoy, Pier-Olivier Lestage et plusieurs autres.

« Au sein des opérations football, il y a Jean-Marc Edmé, Pierre-Yves Lavergne, Nicolas Deslauriers, moi-même. »

Sans oublier évidemment Danny Maciocia, qui se prélasse actuellement en croisière, et Luc Brodeur-Jourdain, qui est aussi un ambassadeur hors pair pour l’organisation.

Fierté partagée

« On est fiers de faire partie des Alouettes, a encore dit Archambault.

« On a grandi en regardant leurs matchs à la télévision. On est fiers de ce qu’on fait et c’est agréable d’avoir un propriétaire qui partage cette fierté [d’être Québécois]. »