Pourquoi autant d'anti-américanisme?

En Occident, on ne s’est jamais retenu de cracher sur les États-Unis et sur sa politique impérialiste. Or les détracteurs antiaméricains ont toujours pratiqué une retenue sélective lorsqu’il s’agissait de dénoncer l’ancienne URSS, la Russie d’aujourd’hui et toutes les dictatures qui se sont instaurées dans un grand nombre de pays au monde.

De nos jours, la Chine sous la gouverne de Xi Jinping déploie ses tentacules dans un nombre grandissant de pays. Le chef de l’État chinois, qui vient d’obtenir un troisième mandat de cinq ans, une formalité puisqu’il s’est octroyé la possibilité d’occuper son poste jusqu’à sa mort, est devenu le dirigeant chinois le plus puissant, plus que Mao Tsé-toung le fut à son époque.

On a pu constater les effets de cette puissance dans l’ingérence chinoise dans les élections aux États-Unis et au Canada. Le premier ministre Trudeau a été à l’évidence déstabilisé. Nos services de renseignements possèdent des informations qui laisseraient entendre que le PLC aurait été instrumentalisé lors des dernières élections par des policiers chinois présents sur le territoire canadien.

Quant à Vladimir Poutine, dont le délire qui ne cesse de s’accentuer le pousse vers l’anéantissement du peuple ukrainien, il a réussi à conserver des appuis parmi les antiaméricains inconditionnels. Ceux-ci vivent bien au chaud et ne courent aucun risque en critiquant l’OTAN et les États-Unis, car ils sont protégés par la liberté d’expression, privilège que ni la Chine ni la Russie n’accordent à leurs propres habitants.

Plan Marshall

Comment les Européens peuvent-ils rester antiaméricains tout en sachant que c’étaient les Américains qui sont venus à leur aide après la dévastation de la Seconde Guerre mondiale dont le coût en vies humaines avait été vertigineux, plus de 30 millions de morts civils ? Grâce au plan Marshall, c’est l’Amérique qui a aidé à la reconstruction de l’Europe.

Aujourd’hui, ce sont les démocraties occidentales qui sont menacées. C’est le cas aux États-Unis depuis la présidence de Donald Trump et même au Canada, où des courants déstabilisateurs font leur œuvre.

Il est essentiel que toutes les démocraties du monde se mobilisent. Ni la Chine, ni la Russie, ni l’Iran, ni la Turquie, ni les dictatures du continent africain, ni l’Inde avec sa surpopulation et sa grande pauvreté ne peuvent servir de modèles.

Autoritarisme

L’Europe est blessée et son unité bat de l’aile. Certains pays comme la Hongrie et la Pologne sont dirigés par des personnalités autoritaires. Quant à la France, elle oscille en quelque sorte entre l’extrême gauche de Mélenchon et de l’extrême droite de Marine Le Pen. Pendant ce temps, au Mexique et en Amérique du Sud, la démocratie ne fait guère de progrès.

Qui peut prédire l’avenir de nos démocraties, plus ou moins vacillantes, mais qui ont réussi à maintenir une vision non autoritaire de la politique ?

L’antiaméricanisme actuel est une arme au service des forces destructrices qu’on a découvertes lors de l’attaque contre le Capitole. Toutes les démocraties ont besoin d’être soutenues. Qui veut se retrouver sous la botte de la Chine et de ses alliés ? Qui souhaite la victoire de Poutine en Ukraine ?

Sans l’OTAN et la contribution exceptionnelle américaine à l’Ukraine, le dernier rempart démocratique dans la région risque de disparaître, donnant encore une fois la victoire à une dictature.