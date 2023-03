Psycho: victime de harcèlement numérique et plus

Les réseaux sociaux sont parfois source de problèmes et de dérives, ils peuvent devenir dangereux à certaines occasions, notamment lors d’une séparation quand un des anciens conjoints s’en sert pour espionner et harceler l’autre. Nicole a vécu ce cauchemar qui aurait pu mal finir.

Après 20 ans de mariage, Nicole ne se sentait plus bien dans son couple. Son mari est devenu de plus en plus jaloux au fil du temps, avec des comportements parfois problématiques.

«En le quittant, je me doutais que ce serait difficile, mais je ne pensais pas vivre un tel enfer. Rapidement, il a commencé à m’envoyer quotidiennement des dizaines de textos et de courriels pour savoir ce que je faisais et avec qui», a-t-elle raconté à l’Agence QMI.

Les amis de Nicole, y compris ses collègues de travail, lui rapportent qu’eux aussi reçoivent des courriels dans lesquels son ex demande ce qu’elle fait et qui elle fréquente.

«Un jour, je me suis aperçue qu’il avait utilisé les codes d’accès de ma messagerie personnelle, mais aussi de ma messagerie professionnelle, pour aller vérifier mes messages. Il avait également mes codes d’accès pour Facebook et Instagram. J’ai changé tous mes codes, mais ses envois ont continué.»

Confronté directement par Nicole, son ex a promis de la laisser tranquille, et il a effectivement fait une pause de quelques semaines. «Je pensais avoir la paix, mais je restais sur mes gardes. Ça faisait quelques mois que nous étions séparés, et une amie m’a convaincue de m’inscrire sur un site de rencontres, juste pour voir.»

Son ex a su qu’elle avait créé ce compte, et l’enfer a recommencé. «Il m’insultait dans ses messages en prétendant que j’avais toujours couru après les hommes, que je l’avais trompé tout au long de notre relation, que j’étais une trainée... Il a aussi créé des dizaines de faux profils sur ce site de rencontres et je recevais constamment des images pornographiques de profils inconnus.»

Toujours plus

Nicole a alors envoyé une lettre enregistrée à son ex lui demandant d’arrêter son harcèlement numérique, avant de demander à son employeur de changer son adresse courriel, de supprimer tous ses comptes sur les réseaux sociaux et de changer de numéro de téléphone.

«Je pensais être tranquille et que la situation allait s’arranger... jusqu’au jour où, en quittant le stationnement du Carrefour Laval, j’ai vu que mon ex-conjoint me suivait. Il était derrière moi et sa voiture a disparu quand je suis arrivé à mon condo. Deux jours après, j’ai remarqué qu’une voiture me suivait partout où j’allais, mais je n’ai pas pu voir qui conduisait. Je commençais à avoir peur.»

Épuisée par la situation, Nicole a été mise en congé maladie par son médecin. Elle a aussi été portée plainte à la police, qui l’a aidée à trouver une balise de pistage aimantée sous sa voiture.

«Là, c’était la goutte qui a fait déborder le vase. J’ai décidé d’engager des poursuites, et je veux maintenant qu’il sorte complètement de ma vie pour toujours.»

Que faire en cas de harcèlement?

Ce phénomène de harcèlement numérique et physique est de plus présent dans les séparations. Le premier conseil est de garder tous les courriels et textos que vous allez recevoir de la part de votre ex. Si la situation s’envenime, vous aurez des preuves concrètes sur un long terme. Ensuite, il ne faut pas répondre à ces courriels ou à ses messages textes, même pour lui dire d’arrêter, votre geste va avoir l’effet inverse. Quand vous le pouvez, bloquez l’accès de la personne à vos réseaux sociaux. Il est possible de bannir ses «amis» indésirables sur plusieurs plateformes. Si, malgré tout ça, le harcèlement se poursuit ou que vous vous sentez en danger, contactez immédiatement le 911 pour déposer une plainte.