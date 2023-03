Classique mondiale de baseball: qui sont les 6 Québécois avec l'équipe canadienne?

Le Québec est bien représenté à la Classique mondiale de baseball avec six membres au sein de la formation du Canada. Qui sont-ils?

Phillippe Aumont

Getty Images via AFP

Ancien lanceur du baseball majeur, Phillippe Aumont sort provisoirement de sa retraite pour porter les couleurs de l’équipe canadienne. À 34 ans, il possède toujours une excellente balle rapide à plus de 90 milles à l’heure. Aumont a participé à 46 matchs dans la MLB, tous avec les Phillies de Philadelphie, entre 2012 et 2015. Il a été le Québécois repêché le plus tôt dans l’histoire du baseball majeur, ayant été sélectionné en première ronde (11e au total) par les Mariners de Seattle en 2007.

Édouard Julien

PHOTO COURTOISIE/JILL WEISLEDER/MLB PHOTOS

Espoir des Twins du Minnesota, Édouard Julien évolue au deuxième coussin en défensive. Le jeune homme de Québec, qui est âgé de 23 ans, est à surveiller. Il a notamment réussi deux circuits dans un même match avec les Twins, le 28 février dernier, dans la Ligue des pamplemousses. Il mise à la fois sur sa puissance au bâton et sur sa discipline, lui qui excelle dans l’art de soutirer des buts sur balles.

Pratique au bâton avec Édouard Julien: on aime le son! (@baseballcanada, @baseballquebec) pic.twitter.com/WihqbRzjaZ — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) March 11, 2023

Abraham Toro

Getty Images via AFP

Maintenant avec les Brewers de Milwaukee, Abraham Toro a fait ses débuts dans le baseball majeur en 2019 chez les Astros de Houston. Il a ensuite porté les couleurs des Mariners de Seattle. Polyvalent en défensive, Toro sera surtout utilisé au troisième but avec l’équipe canadienne durant cette Classique mondiale de baseball. Il a 26 ans et a grandi sur la rive sud de Montréal.

Otto Lopez

AFP

Ayant vécu à Montréal durant sa jeunesse, Otto Lopez est d’origine dominicaine. Il évolue dans l’organisation des Blue Jays. En 2022, Lopez a conclu la saison avec le club torontois, réussissant six coups sûrs en neuf présences officielles au bâton. À 24 ans, il cogne plus que jamais aux portes des ligues majeures. Pour le présent tournoi, Lopez sera l’homme de confiance à l’arrêt-court.

Russell Martin

Photo Benoît Rioux

Ancien receveur du baseball majeur, le Québécois Russell Martin se joint à l’équipe canadienne à titre d’adjoint à l’entraîneur et conseiller. Celui qui vient de célébrer son 40e anniversaire de naissance a connu une fructueuse carrière de 14 saisons dans les grandes ligues. Il a disputé un total de 1693 matchs en saison régulière, avec les Dodgers de Los Angeles, les Yankees de New York, les Pirates de Pittsburgh et les Blue Jays de Toronto.

Denis Boucher

PHOTO COURTOISIE

Ex-lanceur des Expos de Montréal, Denis Boucher a aussi défendu les couleurs des Blue Jays de Toronto et des Indians de Cleveland. Comme entraîneur, il s’occupe des lanceurs de l’équipe nationale depuis de nombreuses années. Récemment élu au Temple de la renommée du baseball canadien, Boucher en est à sa cinquième présence en autant d’éditions de la Classique mondiale, après 2006, 2009, 2013 et 2017.