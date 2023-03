SAAQ: un scandale de 500 millions

Cinq cents millions de dollars.

C’est la somme qu’on aurait engloutie dans le nouveau système informatique de la SAAQ.

Un demi-milliard de dollars.

Pour un système qui ne fonctionne même pas.

LE TUBE DE DENTIFRICE

La prochaine fois que j’entends quelqu’un dire qu’il « manque d’argent dans le système », je vous avertis, je pète un plomb solide.

Quand ce ne sont pas des dizaines – que dis-je ! des centaines – de millions de dollars qui sont investis en pure perte par la Caisse de dépôt dans des canards boiteux, c’est un projet informatique qui coûte 20 fois le montant projeté initialement, des « prêts pardonnables » hyper généreux accordés à des entreprises gonzillionnaires qui lèvent les feutres dès qu’elles en ont la chance, des bonis distribués à gauche et à droite comme des Smarties, ou des contrats faramineux accordés (sans appels d’offres) à des sous-traitants privés qui vont faire ce que nos fonctionnaires payés à temps plein sont supposés faire.

Ce n’est pas vrai qu’il manque de l’argent dans le système.

C’est faux. Un mensonge éhonté, que seuls les membres de QS croient.

Ce qu’il manque, c’est de l’imputabilité.

De la reddition de comptes.

De la transparence.

Et une meilleure gestion de l’argent public.

De l’argent, il y en a. Plus qu’il en faut.

Notre système public patauge jusqu’au cou dans une mer de billets.

Dès que nos gouvernements (ou nos administrations municipales) craignent de manquer de fric, ils n’ont qu’à enfoncer un long tube dans le schtroumpif des contribuables pour les pomper encore plus et garnir leurs coffres.

Un contribuable, c’est comme un tube de dentifrice.

Tu penses qu’il n’en reste plus, mais il en reste encore. Il suffit de forcer.

Regardez ce que j’ai écrit sur la CBC à droite, vous verrez.

Ce n’est pas le fric qui manque.

Au contraire !

Nos sociétés d’État en ont tellement qu’elles ne savent plus quoi en faire.

PAYER DEUX FOIS

À Montréal, on songe à enlever tous les espaces de stationnement gratuits !

Tu veux stationner ton auto sur le bord de la route ? Tu devras payer !

Si l’État pouvait imaginer une façon de nous faire payer pour l’air que nous respirons, vous pouvez être sûr qu’il nous accrocherait un compteur « intelligent » entre les deux narines.

Et tant pis pour ceux qui ont un gros nez !

Ils devront apprendre à respirer d’une seule narine.

La sobriété, les amis, la sobriété !

Avez-vous remarqué ? La sobriété, c’est seulement pour les gens qui reçoivent les services de l’État !

Eux doivent se serrer la ceinture, respirer de l’air vicié à l’école et dormir avec trois chandails de laine.

Mais les sociétés d’État et les organismes gouvernementaux, eux, se goinfrent.

Non seulement on ne cesse d’envoyer de l’argent au gouvernement, mais quand on atteint un certain âge et qu’on a besoin d’utiliser les services qu’on a payés toute notre vie, soudainement, la machine est brisée !

Et il faut aller au privé !

Donc, payer une deuxième fois !

Et il y a encore des gens qui sont contre les baisses d’impôt sous prétexte qu’il manque d’argent dans le système ?

Coudonc, lisent-ils les journaux ?

Une nouvelle devise pour le Québec!

Photo fournie par Carl Létourneau

Au micro de Philippe-Vincent Foisy, à QUB radio, Dave Leclerc, le v-p marketing et sécurité routière à la SAAQ, a affirmé, à propos des nombreux ratés de la société d’État, que « ça pourrait être pire ».

Quelle belle devise pour le Québec !

Le français recule à Montréal ? « Ça pourrait être pire ! Il pourrait disparaître ! »

La Caisse de Dépôt a perdu 34 milliards $ au cours des six premiers mois de 2022 ?

« Ça pourrait être pire ! On aurait pu perdre 50 milliards ! »

La SAAQ devrait imprimer cette phrase sur nos plaques d’immatriculation. (Quand elle pourra nous les envoyer...)

Ça roule à la CBC!

Photo tirée du site web cbc.ca

Selon la Fédération canadienne des contribuables, la CBC a distribué 16 millions $ de boni à ses employés en 2022 – soit l’équivalent de 14 000 $ par travailleur !

Ah, c’est à ça que sert l’argent qu’on envoie à la Société d’État ?

On se demandait aussi pourquoi la CBC implorait toujours le gouvernement de lui donner toujours plus de sous...

Rappelons qu’en 2022, la CBC a reçu 1,2 milliard $ en subsides publics, plus une aide de 21 millions (à être renouvelée en 2023) pour lui permettre de se remettre de la pandémie.

La pandémie n’a pas été dure pour tout le monde...

C’est ça, les lab-écoles?

Photo Le Journal

À Anjou, on est en train de construire une école secondaire entre une autoroute, une carrière et un terminal pétrolier.

Tout ce qui manque, c’est une piquerie légale et un bar topless.

Pensez-vous qu’on aurait construit un casino au même endroit ?

Mais non, voyons ! Car les clients du casino amènent de l’argent à l’État ! Alors qu’une école, c’est un poste de dépenses !

On est loin des lab-écoles de la CAQ. Quoique... ouvrir une école dans un tel décor, c’est une expérience !