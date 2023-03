Des dizaines d’emplois perdus dans la fermeture de l’abattoir Agri-Bio de Saint-Agapit

La Coopérative Exceldor fermera son abattoir de volaille établi à Saint-Agapit le 21 avril prochain. Au total, ce sont 67 personnes qui se retrouveront sans emploi. L’entreprise a confirmé qu’elle était contrainte de cesser les opérations de l’abattoir Agri-Bio, racheté en 2012.

D’après le chef des relations gouvernementales et publiques d’Exceldor, Denis Paquet, la décision n’a pas été prise de gaieté de cœur. «Ce n’est jamais agréable d’annoncer à des employés fidèles qu’ils devront changer d’emploi», soutient-il.

Les 15 derniers mois ont été «particulièrement difficiles» pour l’usine d’abattage d’oiseaux de spécialité de la coopérative, d’après M. Paquet. «Ça n’allait vraiment pas. On a enregistré des pertes de plus de 100 000$ chaque mois. Ça ne pouvait pas continuer comme ça.»

Exceldor rencontrera individuellement tous les employés touchés afin de les aider dans cette étape difficile. «Nous allons leur proposer d’être relocalisés vers d’autres branches, comme à notre abattoir de Saint-Anselme, fait valoir le chef des relations gouvernementales et publiques. Nous avons d’importants besoins de main-d’œuvre un peu partout, alors on donnera l’occasion aux salariés de rester avec nous.»

Onde de choc

Le maire de Saint-Agapit, Yves Gingras, a reçu la nouvelle de la fermeture «comme un coup de massue», quand le directeur général d’Exceldor, Christian Jacques, l’a appelé pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, le 8 mars.

«Ça fait plus de 30 ans que cet abattoir est en fonction [...], c’est désolant. Il y a plusieurs dizaines de bons emplois pour des gens de Saint-Agapit et de l’extérieur», constate-t-il.

Le maire lui-même a travaillé pendant quelque temps chez Agri-Bio il y a 25 ans et dit avoir un «attachement particulier envers l’endroit».

Plusieurs citoyens de la municipalité ont été bouche bée en apprenant que l’usine allait devoir fermer ses portes. «C’est très surprenant, ça semblait bien fonctionner. C’est vraiment dommage pour la région de perdre des emplois payants», souligne Martin Murray.

Pour sa part, Lise Mailly a eu un pincement au cœur en apprenant la nouvelle, car elle a connu personnellement les anciens propriétaires, la famille Giguère.

«Ça fait des années qu’ils sont installés là, raconte-t-elle. Yvon [Giguère] et son épouse Rolande ont commencé avec un petit abattoir à poulets dans le rang de la Ligne. C’est encore plus désolant, parce qu’on les a vus évoluer.»

Lueur d’espoir

Toutefois, M. Gingras demande aux employés touchés de ne pas désespérer, puisque des discussions ont déjà eu lieu avec un propriétaire d’abattoir de la région afin de transformer celui de Saint-Agapit en usine de transformation.

«Ça augure bien pour que l’endroit change de vocation, mais garde une partie de son personnel. C’est certain que ce serait plus petit, mais ça permettrait quand même de maintenir de bons emplois. On en saura plus dans les prochains mois.»

De son côté, Exceldor n’a pas voulu trop s’avancer sur la teneur des négociations. «Nous savons qu’il y a des gens qui aimeraient bien reprendre l’usine. On va maintenir les équipements, on ne démantèle rien, précise Denis Paquet. [...] On est ouvert à une transaction avec qui que ce soit qui voudrait reprendre l’usine. Ce qu’ils veulent faire avec, ça ne nous appartient pas.»