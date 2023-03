Sous-estimée, voire incomprise et ignorée

Lorsqu’on se rend sur un plan d’eau gelé pour y taquiner les poissons, on ne tient souvent pas compte de certains indices pouvant être fort révélateurs.

À première vue, lorsqu’on regarde la croûte gelée d’un lac, on sait qu’elle isole l’eau, de l’air. Si bien que plus elle épaissit, plus on a l’impression qu’elle agit littéralement comme un isolant impénétrable.

Une récente étude de l’Américain Matt Straw démontre le contraire.

Barrière thermique

Dans un plan d’eau, peu affecté par les courants de surface ou de fond, lorsque la température extérieure est aux alentours de -18 °C, la température de la première couche d’eau d’environ deux mètres d’épaisseur située juste sous la glace, est à 0,5 °C. La deuxième couche d’eau qui s’étend d’une profondeur approximative de deux à quatre mètres de profondeur sous la croûte gelée est à 1,1 °C. Plus en profondeur, le thermomètre indique 3,3 °C, qui est en fait la zone la plus chaude.

Lorsqu’un front froid passe et perdure quelques journées, il se produit un phénomène qui pousse les couches d’eaux froides de la surface à 1 °C, vers le bas. Ce qui a pour effet de déplacer la zone de confort encore plus profondément. Les poissons qui étaient actifs pendant plusieurs jours à un endroit précis semblent soudainement partis ailleurs, et c’est le cas.

Plus chaud

À l’opposé, quand la température externe se réchauffe pour la peine, les eaux tempérées des profondeurs repoussent la masse liquide beaucoup plus froide vers le haut. Les poissons voyagent alors un peu plus et profitent d’un habitat plus vaste et moins profond.

La température moyenne de cet hiver est beaucoup moins froide que celle de l’an passé. Il se peut donc qu’en 2022, les prédateurs aient évolué plus profondément que cette année.

Positionnement

Selon Matt Straw, lors d’un front froid et d’un enfoncement de la masse d’eau froide, les dorés se blottiront dans les bas-fonds et à proximité des escarpements secondaires. Le brochet, quant à lui, deviendra moins actif et se vautrera près des structures végétales.

Les mariganes noires plongeront vers le fond et demeureront en suspension. Les corégones seront peu affectés et ils séjourneront entre deux eaux ou ils iront vers le fond. Les truites, peu importe les conditions, aiment chasser près de la surface.

Changement

Lors d’un front chaud, une certaine partie des dorés demeurera près des abysses et les autres migreront vers les structures moins creuses et les herbiers.

Le brochet optera pour un séjour en suspension où il sera très actif. Les mariganes évolueront près des végétaux dans des eaux peu profondes.

Plusieurs appareils sous forme de caméra, de sondes comme un Fish Hawk TD ou un bon vieux thermomètre vous aideront à déterminer la température et son impact sur les poissons.