Sugar Hill: les belles histoires du Gypsy King

DELRAY | Ce matin-là d’automne, Sugar Hill se sentait un peu nostalgique. Son champion du monde, Adonis Stevenson, avait survécu au terrible accident du 1er décembre 2018 au Centre Vidéotron de Québec. Mais si Adonis retrouvait ses facultés à force de travail, il ne boxerait plus jamais. Et Sugar aimait beaucoup son boxeur. Ça le peinait quand il pensait à lui.

Le Kronk Gym était là. Devant Hill qui y avait fait ses débuts encore enfant avec son oncle, le légendaire Emanuel Steward.

Hill était le premier arrivé. Il débarra la porte et enleva son manteau en s’installant.

« C’est là que le téléphone a sonné. J’ai répondu. C’était Andy Lee, un boxeur irlandais vaguement cousin avec Tyson Fury, qui s’était entraîné au Kronk dans le passé. »

— What’s up Sugar ?

— Working with kids, répondit Sugar qui, en vieux flic des rues de Detroit, a appris à rester discret et à ne dire que l’essentiel.

— Tyson Fury a décidé de changer de coach. Ton nom est arrivé sur la table au début des recherches et est revenu à la toute fin. Ça t’intéresserait ? Tyson va t’appeler si ça te tente...

— Qu’il m’appelle, je verrai...

Et Sugar a raccroché.

J’étais déjà sur le bout de ma chaise au Ember Grill de Delray où nous avions donné rendez-vous à Sugar Hill. Et on buvait ses paroles. Quand le champion du monde des poids lourds t’appelle pour t’offrir « LA » job dans l’univers de la boxe, ça doit t’énerver ? Non ? Avez-vous une idée de ce que ça veut dire être l’entraîneur du champion du monde des poids lourds ? Personne n’a encore oublié Angelo Dundee avec Muhammad Ali ou Cus D’Amato avec Mike Tyson.

Sugar l’a joué cool. Mais Sugar Hill joue tout cool dans la vie...

QUATRE HEURES ET DEMIE DU MATIN

Donc Sugar, allez, raconte...

« Toute la journée, j’ai essayé de ne pas penser que Tyson Fury allait m’appeler. Vers la fin de l’après-midi, je n’avais pas eu de nouvelles et je me suis dit qu’il avait changé d’idée. Avec le décalage horaire entre Detroit et Londres, le temps avait passé...

« Je suis retourné à la maison et je suis allé me coucher après avoir jeté un dernier coup d’œil à mon téléphone. Puis, vers 4 heures et demie ou cinq heures du matin, le téléphone a vibré. C’était Tyson Fury. On a jasé, il m’a expliqué qu’il aimerait que je me joigne à lui. Il m’a demandé ce que j’entrevoyais comme changement. Je lui ai expliqué ce que j’avais déjà remarqué. Les changements importants que je prévoyais apporter. Je lui ai expliqué ce que j’avais en tête et à la fin j’ai ajouté que je garantissais qu’il passerait le knock-out à Deontay Wilder en cinq ou six rounds », raconte Sugar en riant. Il ajoute : « Je me suis trompé d’un round, il l’a étendu au septième ».

Il partait de loin. Tyson Fury était venu s’entraîner au Kronk à Detroit dix ans auparavant, mais Sugar était occupé ailleurs. En plus, il n’avait même pas vu en direct son premier combat contre Wilder : « Rappelez-vous, c’était le 1er décembre 2018. Le même soir qu’Adonis Stevenson s’est fait knocker par Oleksandr Gvozdyk. J’étais à l’hôpital avec Adonis quand Tyson Fury a été envoyé au plancher au douzième round et s’est relevé pour finir le combat et soutirer une nulle », raconte Sugar.

L’ÉQUILIBRE, LE JAB ET LA DROITE

Promettre un knock-out, c’est facile. Y arriver, c’est une autre histoire. Et Tyson Fury, le Gypsy King, traîne un passé chaotique. Alcool, drogue, dépression. Mais un actif foudroyant. Six pieds et neuf pouces, une souplesse de poids moyen et des réflexes aiguisés qui lui permettent d’éviter de nombreux coups. Mais la base, comment était la base ?

« Il a fallu lui remontrer à boxer. Prendre un jeune et le former, c’est facile. Mais prendre un champion du monde et lui remontrer les bases, c’est pas évident. L’équilibre qui est essentiel. Le jab dont il devait profiter davantage. Et cette droite qu’il ne décochait pas toujours au bon moment. Mais Tyson a travaillé comme un enragé. Il a tout accepté. Il a acquis de nouvelles bases, il a haussé de beaucoup sa condition physique et quand il est monté dans le ring à Vegas pour le deuxième match contre Wilder en février 2020, il était prêt », de dire Sugar.

« J’avais dit à Tyson de gagner par knock-out. Fuck the judges. Ils ne pourront pas te voler si tu assommes Wilder. C’est la règle. Toujours chercher le knock-out pour ne pas laisser de place aux juges.

« Quand l’arbitre a arrêté Wilder la dernière fois, Tyson a chanté American Pie et on est devenus un peu fous. Une caméra s’est approchée et m’a demandé de dire quelque chose : j’ai failli lancer “Je m’en vais à Disneyland”, mais je me suis dit qu’ils ne m’avaient pas donné une cenne. J’ai lancé que je prenais ma retraite... à la blague », raconte-t-il.

Depuis, le duo a fait des merveilles. Il faut voir les photos dans le iPhone de Sugar pour comprendre la douce folie amicale qui unit les deux hommes. Les deux posant dans du Versace en tenant des sacs Louis Vuitton, les deux s’entraînant derrière la maison louée par Fury pour avoir la sainte paix, les deux posant en affichant leurs abdominaux. Sculptés pour Sugar, plutôt souples pour Tyson.

UNE VIE BOULEVERSÉE

Sugar Hill, que nous avons bien connu au Québec quand il accompagnait Adonis Stevenson, est un jeune des rues de Detroit. Au lieu de devenir un membre des gangs de rue malgré de nombreux mauvais coups, il a eu le bonheur de ne jamais se faire attraper par la police.

Pour se promener dans les rues de Detroit sans se faire tirer, il est devenu flic. Il a passé douze ans dans le service avant d’aller retrouver le Kronk de son oncle Emanuel Steward. Après toutes ces années, ses yeux se mouillent quand il parle de son oncle qu’il vénère et dont il applique certains principes : « Je n’ai jamais demandé un sou aux jeunes boxeurs amateurs que j’entraîne. Je me dis que ça fait partie de l’éducation que je peux offrir », dit-il.

Il est absolument impossible de tout raconter ce qui s’est dit pendant les trois heures et demie du souper. Mais on ne peut passer à côté d’une question simple. Juste en voyant les serveurs venir lui parler et lui dire qu’ils ont des amis qui l’admirent...

— Sugar, on sait que le pourcentage des entraîneurs est généralement de 10 %. Mais quand on est l’entraîneur du champion du monde des poids lourds et qu’il touche des dizaines de millions de dollars pour un combat, comment ça fonctionne ?

Sugar n’a pas répondu directement : « L’expérience de travailler avec Tyson Fury était trop exceptionnelle. J’y serais allé pour zéro dans le premier combat. Mais en sachant qu’après avoir prouvé ma valeur, je pourrais négocier. Disons que je suis très satisfait de mes négociations », répond Sugar.

Mais il y a plus que l’argent. Il y a la gloire, il y a l’amitié. Il y a Paris, la femme de Fury, il y a ces gypsies qui forment le monde du Gypsy King. Il y a ces voyages en première classe, ces entraînements dans la cour arrière de la maison, il y a cet univers fabuleux de Londres, de New York, de Las Vegas ou de Los Angeles. Ou parfois de l’Arabie saoudite. « Moi-même, je suis devenu quasiment un gypsy. De toute façon, le Gypsy King l’a dit ! En 2021, j’ai passé 34 jours à ma maison dans le Michigan. En 2022, 25 jours. Je suis toujours sur la route. Ou en Floride pour y entraîner de jeunes boxeurs. Parce que le jour où ça va se terminer avec le Gypsy King, je vais reprendre ce qu’Emanuel Steward m’a enseigné. Découvrir un jeune boxeur et en faire un champion du monde », dit-il.

« Arslanbek Makhmudov est trop stiff »

Assise à la table avec l’entraîneur de Tyson Fury, Lady Ju ne pouvait pas passer à côté de l’occasion.

— Et tu penses quoi d’Arslanbek Makhmudov ?

— Il est trop stiff. Tyson Fury le passerait en deux ou trois rounds !

— Il va encore s’améliorer. Prendre de l’expérience. Non ?

— Mais la vraie question est simple pour ces poids lourds tout en force. Veut-il vraiment apprendre ? a demandé Sugar.

Le lendemain, j’ai posé la question au promoteur d’Arslanbek Makhmudov. Et Camille Estephan a éclaté de rire.

« J’adore Sugar Hill. Mais il fait partie de ces entraîneurs américains pour qui tous les boxeurs au monde sont stiff s’ils ne sont pas américains. Avant le combat entre Artur Beterbiev et Tavoris Cloud, les mêmes disaient que Beterbiev était stiff. Ils disaient que Golovkin était stiff. La vérité, c’est que ce sont les adversaires de Beterbiev, de Golovkin ou de Makhmudov qui finissent stiff après le combat... »

Et il conclut : « C’est pas compliqué. La seule façon de savoir, c’est de voir comment Fury va réagir après la première droite de Makhmudov ».

Sugar et Marc Ramsay la même semaine ? Un régal de boxe...

DANS LE CALEPIN « Je parle à Adonis Stevenson chaque mois. Je suis heureux qu’il ait la chance de vivre. En plus, il peut maintenant conduire sa voiture. Il a changé évidemment, mais il est vivant. La vie est déjà une victoire », raconte Sugar Hill, un peu perdu dans ses pensées.