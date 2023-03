Voyage de stars: Kate et William, le couple princier au Belize

Joyau de l’Amérique centrale, le Belize, situé le long de la mer des Caraïbes, regorge d’attraits touristiques. Plages cristallines, sites de plongée uniques, impressionnante barrière de corail, ruines mayas sur fond de forêts luxuriantes, rien d’étonnant à ce que Kate Middleton et le prince William aient choisi ce lieu de prédilection pour leur premier arrêt de leur tournée officielle dans trois destinations soleil membres du Commonwealth.

Après deux années de pause sans voyager, pandémie oblige, le duc et la duchesse de Cambridge se sont offert une tournée officielle d’une semaine dans les Caraïbes le printemps dernier en commençant par le Belize, pour ensuite se rendre en Jamaïque et conclure leur périple aux Bahamas.

Ancien repaire de pirates, au cœur de l’ancien territoire maya, le Belize, aux frontières du Mexique et du Guatemala, colonisé par les Anglais au XIXe siècle, est devenu indépendant du Royaume-Uni en 1981 et demeure membre du Commonwealth.

Si le couple princier a été reçu avec tous les honneurs, il y a tout de même eu quelques manifestations à leur arrivée, des voix qui s’élèvent contre la monar-chie. Mais rien qui ne puisse suffire à ternir le magnifique sourire qu’affichait la duchesse de Cambridge tout au long du voyage, aux côtés de son prince, qui a pris de nombreux bains de foule.

Le voyage de la princesse et du prince de Galles a coûté 226 000 livres sterling, soit près de 367 000 $ CA. Vous vous demandez qui a payé pour ce voyage à bord du jet RAF VIP Voyager, de la Royale Air Force, ainsi que l’hébergement de luxe ? Eh bien, sachez que ce sont les contribuables britanniques qui ont eu à le faire puisqu’aucun des trois pays hôtes ne voulait assumer les dépenses du voyage du couple princier.

Photo fournie par bureau du tourisme du Belize

Le magnifique Great Blue Hole

À l’instar des touristes, Kate et William ont saisi toutes les occasions qui s’offraient à eux pour découvrir les merveilles que propose le Belize, en commençant par l’extraordinaire Great Blue Hole ou le Grand Trou Bleu devenu célèbre grâce à Jacques Cousteau.

Situé au large des côtes, il s’agit d’un des plus beaux endroits au monde vus du ciel. Semblable à une grotte sous-marine, il fait partie de la zone protégée des Cayes. Considéré comme l’un des plus importants sites de plongée sur terre, le trou a un diamètre de plus de 300 mètres et une profondeur de 120 mètres.

Xunantunich Ruines Mayas

Photo tirée d’instagram @Samir Hussein

Autres incontournables au Belize, Xunantunich, un site archéologique maya campé au sommet d’une colline au cœur d’une forêt tropicale. Accueilli par l’archéologue Allan Moore, le couple princier a fait le tour des ruines avant de gravir le magnifique « palais du ciel », un temple maya construit il y a plus de 3000 ans.

Bien évidemment, le duc et la duchesse de Cambridge sont allés à la rencontre des habitants du Belize durant leur séjour afin de découvrir les coutumes et la culture locale. Ils ont découvert des grottes en forêt tropicale, ont visité une fabrique de cacao et de chocolat, ont cuisiné des mets typiques et se sont imprégnés de musique et de danse à saveur locale. En soirée, des galas se sont tenus en leur honneur, en compagnie de dignitaires.

Le Four Seasons

Photo fournie par bureau du tourisme du Belize

Le prince et la princesse de Galles ont séjourné dans l’une des résidences privées du Four Seasons, au Belize. Située sur Caye Chapel, la plage bordée par la mer des Caraïbes, avec ses eaux cristallines, s’étend sur plus de 9 km de long.

Plongée

Bien évidemment, plusieurs touristes du monde entier se rendent au Belize pour pratiquer la plongée, et le duc et la duchesse de Cambridge n’ont pas échappé à cette règle. C’est que l’on y trouve la deuxième plus grande barrière de corail au monde, après l’Australie. D’ailleurs, le couple princier en a profité pour faire de la plongée dans ce Grand Trou Bleu, un véritable paradis pour la faune et la flore sous-marine.

Le prince William, qui a à cœur l’environnement, a été impressionné par le fameux site de plongée. « Le Belize abrite la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Alors que les effets du changement climatique sont évidents, le gouvernement du Belize et les communautés de tout le pays méritent une énorme reconnaissance pour leurs efforts pour restaurer cet incroyable environnement marin avec un engagement à en protéger 30 % d’ici 2030. Dimanche, nous avons eu la chance de plonger à South Water Caye, juste au-dessus de la spectaculaire barrière de corail du Belize. Ce fut un privilège de voir par nous-mêmes le travail de pointe en matière de conservation des océans effectué ici », a déclaré le prince sur son compte Instagram.

Jamaïque et Bahamas

Photo AFP

Après leur séjour au Belize, Kate et William se sont envolés vers la Jamaïque et ont conclu leur voyage aux Bahamas. C’est dans une luxueuse villa privée au Round Hill Hotel and villas qu’ils ont séjourné, dans la région de Montego Bay, en Jamaïque.

Photo tirée du site Marriott.com

Aux Bahamas, le couple a eu un répit dans une luxueuse villa privée du Cove at Atlantis, à Paradise Island.

Les prix des villas tournent autour de 3000 $ US par nuit.

Photo tirée de roundhill.com

Pour rendre le rêve accessible

Si certaines villas luxueuses sont inaccessibles pour le touriste de la classe moyenne, sachez néanmoins que le Belize compte une foule d’hôtels à prix raisonnables.

À titre d’exemple, vous pouvez séjourner cet hiver dans une suite au Wyndham, Costa Blu Beach Resort, trois étoiles, situé en bord de mer pour environ 1 300 $ CA pour une semaine.