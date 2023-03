Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Dansante révolution

L’intérêt pour la danse et pour les participants de l’émission Révolution ne se dément pas. Les nombreuses supplémentaires du spectacle tiré du populaire concours télévisé à TVA en témoignent fort bien. Mise en scène par Lydia Bouchard, la production qui réunit des danseurs des quatre cohortes de Révolution est présentement installée à Québec, au Théâtre Capitole. Plusieurs dates sont encore offertes.

► Où : Au Théâtre Capitole de Québec, le 11 mars à 15 h et 18 h, le 12 mars à 15 h, le 16 mars à 20 h, le 17 mars à 20 h, le 18 mars à 15 h et 20 h et le 19 mars à 15 h

—Cédric Bélanger

L’Empire du Milieu

Vous avez aimé Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu, le nouveau film de la franchise réalisé par Guillaume Canet ? Eh bien, sachez que Hachette vient de publier un album illustré adapté du long métrage qui a récolté plus de 4 millions d’entrées en France depuis sa sortie. Mis en image par de très belles illustrations pleine page dessinées par Fabrice Tarrin, le texte du livre a été écrit par le romancier français Olivier Gay. Un beau cadeau pour les inconditionnels de la série de bande dessinée créée par Goscinny et Uderzo, en attendant la sortie du 40e album officiel, prévue en octobre prochain.

► Où : en libraire

—Maxime Demers

Chris Rock règle ses comptes

La semaine dernière, Netflix a créé l’événement en proposant un spectacle en direct : celui de Chris Rock. Avec Selective Outrage, l’humoriste a décidé de revenir pour la première fois publiquement sur le fameux incident avec Will Smith aux Oscars, il y a déjà presque un an. S’étant jusque-là fait plutôt discret sur le slapgate, Rock consacre les dernières minutes de son nouveau spectacle à remettre Smith à sa place. « J’ai toujours aimé Will Smith. Il a joué dans de grands films. Mais là, tout ce que je veux maintenant, c’est regarder [le film] Emancipation et le voir recevoir une raclée. »

► Où : Sur Netflix.

—Raphaël Gendron-Martin

Journal d’un amoureux (un peu niaiseux)

L’humoriste Guillaume Pineault se dévoile comme jamais dans cette suite de sympathiques histoires amoureuses. On salue son impressionnante mémoire (il se souvient de chacune de ses amourettes d’enfance et d’adolescence !) et son côté comique-romantique qui nous aide à comprendre pourquoi il a autant de succès auprès de la gent féminine. Une lecture douce et comique.

Elle r’viendra pas, Camille, Journal d’un amoureux (un peu niaiseux) : Guillaume Pineault, Éditions Cardinal

—Sarah-Émilie Nault