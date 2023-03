Alain Lefèvre revisite ses années difficiles et fondatrices en France

Sur Paris Memories, son quatrième album avec Warner Classics, Alain Lefèvre revisite ses années au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Le pianiste québécois reprend des œuvres de Debussy, Franck et une sonate écrite pour lui par le compositeur Pierre Max Dubois.

Alain Lefèvre avait 17 ans lorsqu’il s’est installé à Paris pour étudier le piano, la musique et faire évoluer son talent. Des années difficiles. Le jeune homme avait de la difficulté à manger à sa faim.

Le pianiste, un homme sensible, avoue avoir été traumatisé par son passage au Conservatoire national supérieur de -musique de Paris. Un traumatisme qui a duré de 1980 à 2020.

« Ça m’a pris 40 ans avant de vouloir enregistrer de la musique française. Les professeurs étaient très difficiles sur la façon de jouer de la musique française. C’est comme le secret de la Caramilk », a-t-il lancé, en riant.

Alain Lefèvre donne en exemple la pièce Rêverie de Debussy, qu’il a reprise sur cet album lancé le 10 mars.

« Elle a été interprétée des milliers de fois et souvent, malheureusement, de toutes les façons. Trop romantique, trop de nuances, trop fort et trop de pédales. La musique française est délicate. Elle doit rester limpide », a-t-il mentionné, de son pied-à-terre en Grèce, où il se réfugie durant l’hiver.

Dédicace émouvante

Paris Memories arrive quatre ans après sa première collaboration avec Warner Classics.

« My Paris Years a connu un beau succès et les gens de Warner m’ont demandé un autre album avec de la musique française », a fait savoir le compositeur et pianiste de 60 ans.

Alain Lefèvre a entrepris le travail de création de cet album avec la Sonate pour piano de Pierre Max Dubois. Une œuvre que son maître et professeur, qu’il a côtoyé durant ses études en France, lui a écrite en 1984. Une sonate qui est devenue la colonne vertébrale de ce nouvel opus.

« Cet être que j’ai profondément aimé m’a indiqué, un jour, qu’il m’avait écrit une sonate. J’avais 23 ans. Dans sa dédicace, il a écrit : “À Alain, l’unique pianiste”. C’était très émouvant », a-t-il évoqué.

Occupé par sa carrière, le pianiste n’a jamais eu le temps de travailler cette œuvre en quatre mouvements.

« Ça m’a pris du temps à l’apprendre et à la maîtriser. C’est un hommage que je voulais lui rendre », a-t-il confié.

Alain Lefèvre a ajouté trois autres œuvres de ce compositeur décédé en 1995 et des pièces de César Franck et de Claude Debussy. Des compositeurs que le pianiste a étudiés durant ces années dans la ville où il est né.

Retourner dans le passé n’a pas été une chose facile pour le pianiste québécois.

« J’ai vécu dans la grande pauvreté durant la première année et demie de mon séjour. Je vivais dans une petite chambre de bonne plus petite que les salles de bain de maison d’aujourd’hui. C’était la grosse misère. Mes deux albums de musique française viennent un peu exorciser tout ça. La pièce Aria de Pierre Max Dubois, que l’on retrouve sur Paris Memories, résume toute cette douleur », a-t-il révélé.

Alain Lefèvre a aussi vécu de belles choses, musicalement, durant ces années qui ont été formatrices.

« La discipline, le travail et l’effort, des choses qui ne sont plus à la mode aujourd’hui », a-t-il affirmé.

Rendre les gens heureux

Comme tous les musiciens et encore plus les artistes classiques, le musicien fait face à un milieu du disque en pleine transformation.

« C’était déjà extrêmement difficile avant la pandémie. C’est encore pire après, selon mes modestes observations. Les orchestres symphoniques souffrent énormément et font de plus en plus de choses qui n’ont pas de lien avec la musique classique. Ils cherchent un public. Tout ça mis ensemble, je me considère chanceux », a-t-il dit.

Le musicien, qui planchera ensuite sur un album de compositions, ne se fait plus d’illusion pour la suite des choses.

« Lors du couronnement du roi d’Angleterre, il n’y avait même pas cinq minutes de musique classique. Je n’en -revenais tout simplement pas », a-t-il laissé tomber.

Alain Lefèvre fait les choses, maintenant, comme elles viennent et sans être à la course.

« Je n’ai pas besoin de grand-chose pour vivre. Le mandat de l’artiste sur scène, c’est de rendre le public heureux, ou au moins, de lui faire oublier comment c’est dur sur Terre en ce moment. On ne peut dire que les choses ne vont pas bien. Je n’ai jamais vu une période aussi difficile », a-t-il laissé tomber.

Alain Lefèvre sera en vedette le 19 mars, avec l’Orchestre symphonique de Québec, avec le Concerto pour piano en fa de Gershwin. Le lendemain, à l’Étoile de Brossard, il jouera les œuvres des albums My Paris Years et, pour la première fois, celles de Paris Memories.