Grève des chauffeurs d’autobus: l’entente de principe a été acceptée chez Autobus B.R. et Tremblay & Paradis

La grève illimitée qui perdurait depuis le 15 février chez les chauffeurs d’Autobus Tremblay & Paradis, et sa filiale Autobus B.R., a pris fin dimanche avec l’adoption d’une entente de principe.

La proposition a été acceptée à 66% par les membres du syndicat des employés de transport Autobus B.R. lors d’une assemblée générale qui s’est tenue dimanche matin.

Leur taux horaire maximal passera de 18,73$/h à 24,50$/h. Il s’agit d’une mesure rétroactive au début de l’année scolaire en cours.

Du côté d’Autobus Tremblay & Paradis, 85% des chauffeurs ont voté en faveur de l’entente qui fera passé leur taux horaire maximale de 21,92$/h à 27$/h.

Dans les deux cas, on leur garantit 23 heures de travail par semaine plutôt que 20, bien qu’ils en demandaient 25. La nouvelle convention collective des deux groupes d’employés sera en vigueur pendant six ans.

« Ces conductrices et conducteurs de véhicule scolaire ont obtenu des gains hors de l'ordinaire, parce qu'ils se sont tenus debout et ont réclamé leur dû. [...] Cette reconnaissance était attendue depuis très longtemps », a fait savoir le vice-président du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Pierre Émond, par voie de communiqué.

Plus de 3000 élèves de la région de Québec et Lévis étaient touchés par la grève illimitée qui perdurait depuis plus de trois semaines.