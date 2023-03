Honduras: champs de coca et laboratoire de cocaïne saisis

Des champs de 88 hectares de coca et un laboratoire de cocaïne ont été repérés et saisis dans les montagnes du centre du Honduras, a annoncé dimanche l’armée de ce pays d’Amérique centrale.

Cette opération dans la commune de Limones, dans le département d’Olancho (centre), à quelque 215 km au nord-est de la capitale, Tegucigalpa, a été le fruit d’un «travail du renseignement», a fait valoir un communiqué de l’armée.

Plus d’un million de plants de coca et quatre laboratoires clandestins ont été repérés au Honduras depuis le début de l’année.

En 2022, 4,12 tonnes de cocaïne avaient été saisies, en baisse par rapport aux 11,72 tonnes saisies en 2021.

AFP

Le Honduras est un important pays de transit pour la cocaïne colombienne et d’autres stupéfiants destinés principalement au marché nord-américain.

Le pays a extradé en juillet vers les États-Unis Herlinda Bobadilla, une cheffe de gang présumée de 61 ans accusée de trafic de drogue, arrêtée en mai lors d’une fusillade au cours de laquelle son fils a été tué.

En avril, l’ancien président hondurien Juan Orlando Hernandez avait également été extradé vers les États-Unis, poursuivi pour trafic drogue, un peu plus d’un an après la condamnation à la prison à vie de son frère Tony par un tribunal de New York.