«Je n'ai pas peur...» -Daniel Brière

Nommé récemment à titre directeur général par intérim des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière n’a pas hésité à dire que son organisation était en mode reconstruction.

Ce mot que plusieurs DG de la Ligue nationale de hockey (LNH) évitent comme la peste, le Québécois l’a prononcé à plusieurs reprises dimanche, lors de son premier point de presse devant les médias.

«Je suis honoré d'être ici, de me retrouver dans cette situation et je veux faire tout ce qui est en mon possible pour replacer cette concession sur le droit chemin», a affirmé Brière, dont les propos ont été rapportés par le site web du circuit Bettman.

«Ça ne sera règlera pas rapidement. C'est ce que je crois et c'est pourquoi je n'ai pas peur d'utiliser le mot reconstruction.»

Brière, qui a œuvré comme attaquant pendant 17 saisons dans la LNH, a tenu à préciser sa vision de ce processus.

«Je veux être certain que cette reconstruction ne signifie pas qu'il y aura une vente de feu. Il y a une immense différence entre les deux, a-t-il expliqué. Je veux que ce soit clair. Nous n'allons pas nous débarrasser de tout le monde. Il y a de bons joueurs ici, des joueurs de rôle que nous allons garder. Nous étudions toutes les options possibles pour améliorer l'équipe.»

Être l’homme de la situation

Brière a obtenu son nouveau poste vendredi, après l’annonce du congédiement du directeur général Chuck Fletcher. L’homme de 45 ans œuvrait comme adjoint spécial au DG depuis le 8 février 2022. Il avait précédemment occupé à un moment ou un autre les postes de président, vice-président des opérations hockey et directeur général des Mariners du Maine de l'ECHL [2017 à 2022].

Les Flyers ont indiqué qu’ils allaient mettre en branle des processus d’embauche pour dénicher un nouveau DG à temps plein et un président des opérations hockey.

Brière n’a pas caché qu’il aimerait que le terme «intérim» disparaisse éventuellement à côté de son nom, en plus d’ajouter qu’il voyait sa nomination comme une longue audition.

«Je n'ai pas de problème avec l'étiquette d'intérimaire, a-t-il affirmé. J'aime que Dave [Scott, le président des Flyers] et le personnel prennent le temps approprié pour évaluer si je devrais obtenir ce poste de façon permanente. Je me vois demeurer ici et faire partie du futur. J'espère qu'ils croient en moi aussi.»

«Il n'y a pas de doute dans mon esprit que je peux faire ce travail, a ajouté Brière. Je vais m'entourer de bonnes personnes. Ce n'est pas quelque chose que je vais réussir en solo.»

Les Flyers connaissent de nouveau une campagne décevante, eux qui n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2019-2020. Jusqu’à maintenant cette saison, ils ont maintenu un dossier de 24-31-11 et occupent l’avant-dernier rang de la section Métropolitaine.