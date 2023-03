La succursale canadienne de la Silicon Valley Bank sous le contrôle d’Ottawa

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) exerce désormais «un contrôle temporaire» des actifs de la succursale canadienne de la Silicon Valley Bank, après la fermeture du siège aux États-Unis.

L’organisme de réglementation financière du Canada a également demandé au procureur général du Canada «de requérir une ordonnance de liquidation».

La Silicon Valley Bank a son siège social aux États-Unis et exerce ses activités au Canada à titre de succursale de banque étrangère à partir de Toronto. Au Canada, elle offre principalement des prêts aux grandes entreprises.

«Le surintendant a pris cette mesure pour préserver la valeur des actifs détenus à la succursale à la lumière de la décision du service californien chargé de la protection et de l'innovation financières (California Department of Financial Protection and Innovation) (en anglais seulement) de fermer la Silicon Valley Bank située à Santa Clara en Californie. La société d'assurance-dépôts fédérale des États-Unis (U.S. Federal Deposit Insurance Corporation) a été nommée séquestre», a expliqué le BSIF dans un communiqué publié dimanche.

Le BSIF dit suivre de près les activités de la succursale canadienne depuis que la Silicon Valley Bank a commencé à éprouver des difficultés.