Le Méga Fitness Gym change de mains

Un jeune entrepreneur qui a repris les rênes du Méga Fitness Gym de Québec compte redonner ses lettres de noblesse à l’établissement qui avait fait les manchettes pour avoir été à l’origine de plusieurs décès durant la pandémie.

« Le gym a perdu des plumes dans les dernières années, il fallait qu’on change complètement son image pour repartir sur de bonnes bases », lance Raphaël Provost, nouvellement propriétaire du centre d’entrainement depuis la fin du mois de janvier.

Le Méga Fitness Gym s’est fait connaître du grand public après avoir notamment été relié de près ou de loin à des centaines de cas de COVID-19 et une dizaine de mort, au printemps 2021.

Son ancien propriétaire, Daniel Marino, avait essuyé de vives critiques pour avoir minimisé la gravité de la pandémie lorsque de nombreux manquements aux règles sanitaires ont été observés dans son établissement.

« M. Marino avait un point de vue que des employés et moi ne partagions pas nécessairement [...], mais c’était notre patron. On a essayé de sauver les meubles comme on a pu », affirme Geneviève Clermont, directrice générale du gym qui s’appellera dorénavant La Cité Fitness.

« Beaucoup d’inquiétude »

Employée de l’endroit depuis 24 ans, c’est elle qui a tenu le phare jusqu’à l’arrivée de M. Provost lorsque Daniel Marino est décédé subitement le 3 février 2022, à l’âge de 57 ans.

Le rapport du coroner n’a toujours pas été rendu public à ce jour, mais la fille du défunt avait indiqué à l’époque que M. Marino était décédé de cause naturelle dans son sommeil.

« Il y avait beaucoup d’inquiétudes pour l’avenir du gym quand [le décès de M. Marino] est arrivé. Quand j’ai rencontré Raphaël, j’ai su que c’est lui qu’il nous fallait pour nous remettre sur les rails », explique Mme Clermont.

L’organisation observe d’ailleurs une hausse importante des inscriptions depuis le changement de commande.

Devenir une référence

M. Provost souhaite maintenant que La Cité Fitness devienne une référence en matière de bien-être et d’entraînement physique dans la région, mais aussi à la grandeur de la province.

D’ici quelques mois, en plus des 35 000 pieds carrés d’équipements de musculation, l’établissement ajoutera son propre comptoir santé, un lounge, un espace de bronzage et de massothérapie, une salle chaude pour des cours particuliers et un salon de barbier.

Sans parler de l’amélioration du système informatique, de vestiaires revampés et d’un changement de la décoration intérieure.

« On fait un virage à 180 degrés, on vise vraiment à attirer la meilleure clientèle de Québec. Ça va devenir un arrêt santé où on aura tous les services au même endroit », affirme l’entrepreneur de 31 ans aussi propriétaire de l’ébénisterie Flip ma cuisine.