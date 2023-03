Objectif photo: Monopoli, le talon de la botte

Après la frénésie de Naples dans les derniers jours, un peu de calme s’imposait. Je saute alors dans un autobus du nom d’Itabus en direction des Pouilles. Située en bord de la mer Adriatique, cette région formant le talon de la botte de l’Italie est reconnue pour ses villages blanchis à la chaux. Avec un billet en première classe pour la modique somme de 20 euros, WiFi inclus, m’y voilà en moins de trois heures. Je profite du trajet pour faire une réservation au cœur du quartier historique de Monopoli situé à 30 km au sud de Bari, l’endroit le plus peuplé des Pouilles. Guidé par le GPS de mon téléphone cellulaire, j’aboutis sans trop d’attente au milieu de ce coin de pays d’environ 48 000 habi-tants. Dans la vieille ville fortifiée, le pavé, les bâtiments et même la voûte céleste revêtent des nuances de blanc cassé. Ce paysage monochrome est parfois entrecoupé d’accents de ce bleu vert que l’on nomme le cyan. Par moments, le ciel et l’océan se mettent de la partie dans ces mêmes teintes. Cette cité, reconnue pour ses petites plages enclavées entre les falaises en cuve et son port, abrite de magnifiques barques bleues. Hors saison, le temps semble s’arrêter en ces lieux idylliques. C’est une période de l’année très appréciée par le tourisme de masse.

Appareil photo : Canon EOS R6 MKII

Objectif : RF 35 mm

Exposition : 1/60s à F/8

ISO : 250