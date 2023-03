Oscars 2023 : Jimmy Kimmel prévient les vedettes de ne pas s'inspirer de la gifle de Will Smith

La 95e édition de la cérémonie des Oscars a débuté sur les chapeaux de roues, le maître de cérémonie Jimmy Kimmel alliant humour bon enfant et piques bien senties.

Arrivant sur la scène du Kodak Theater en parachute afin de rendre hommage à Top Gun: Maverick, Jimmy Kimmel a salué la fin de la pandémie et le retour des cinéphiles en salle.

Chauffant l’assistance et rappelant aux spectateurs à la maison la popularité des actrices et acteurs présents, l’animateur a salué et cité quasiment tout le monde, de Steven Spielberg à Seth Rogen en passant par Jamie Lee Curtis... sans oublier Rihanna et Lady Gaga.

Jimmy Kimmel a parlé de ce que tout le monde appelle «l’éléphant dans la pièce», c’est-à-dire la gifle assénée l’an dernier par Will Smith à Chris Rock, en parlant de «bagarres d’Irlandais» et en soulignant que bon nombre des personnes présentes - vedettes de films d’action - pouvaient le protéger contre les actes de violence que pourraient être tentées de commettre les vedettes présentes à la soirée. Il a aussi présenté son arme secrète, le fidèle Guillermo, compagnon de longue date de son talk-show de fin de soirée.

Quelques minutes après, il a cependant adopté un ton à moitié sérieux. «Nous voulons que vous preniez du plaisir, que vous vous sentiez en sécurité et surtout, nous voulons que JE me sente en sécurité...».

Plus tôt dans la soirée, la présidente de l’Académie des Oscars, Janet Yang, avait indiqué sur le tapis rouge avoir donné comme consigne de «passer à autre chose», signe que l’incident est clos.

L’animateur est en effet rompu à tous les problèmes possibles lors des Oscars. C’est lui qui était à la barre de la cérémonie lorsque Pour l’amour d’Hollywood avait été déclaré meilleur film au lieu de Moonlight - L'histoire d'une vie de Barry Jenkins en 2017.

La cérémonie des Oscars avait été éclipsée l’an dernier par l’altercation entre Chris Rock, qui animait la soirée, et l’acteur Will Smith. L’humoriste avait fait une blague sur l’alopécie de Jada Pinkett Smith, la femme du comédien, en la comparant à GI Jane, un personnage chauve interprété par Demi Moore. Cette remarque a fait bondir Will Smith, qui s’est rendu sur scène pour gifler Chris Rock. «Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !» a-t-il crié à deux reprises.

Dans un spectacle présenté sur Netflix il y a une semaine, Chris Rock a réglé ses comptes avec Will Smith. Le comique est revenu sur le scandale d’infidélité qui a éclaboussé Jada Pinkett Smith en 2020. Le couple s’était alors confié sur cette relation extraconjugale lors du talk-show Red Table Talk animé par Jada. L’acteur et sa femme étaient séparés lors de cette idylle. «Sa femme était en train de baiser l’ami de son fils, a déclaré Chris Rock. Aucun de nous n’a jamais été interviewé par la personne qui nous a trompés à la télévision... Elle l’a blessé bien plus qu’il ne m’a blessé».